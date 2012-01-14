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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی/

نخستین دوره نشست‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه برگزار می‌شود

نخستین دوره نشست‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه برگزار می‌شود

نخستین دوره نشست‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه از ۲۶ دی ماه امسال از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد فردوسی و به مناسبت ثبت هزاره شاهنامه در یونسکو و آغاز هزاره دوم شاهنامه، اقدام به برگزاری این نشست‌ها کرده است.

معاونت پژوهشی این انجمن در راستای گرامیداشت یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی و تاثیر شگرف شاهنامه فردوسی بر فرهنگ و ادب فارسی، سلسله نشست‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه را با حضور عزیزاله جوینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نیز هیئت امنای بنیاد فردوسی به اجرا در می‌آورد.

«دوره تخصصی متن‌خوانی شاهنامه» از 26 دیماه هر هفته دوشنبه‌ها از ساعت 15 تا 17 در تالار گردهمایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان ولی‌عصر، پل‌امیربهادر، خیابان سرگرد بشیری، شماره 71 برگزار خواهد شد.

آیین گشایش این نشست‌ها نیز‌ ساعت 15  روز 26 دی ماه با حضور ادیبان و شاهنامه‌پژوهان در تالار گردهمایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برپا خواهد شد و ورود در آن برای همه پژوهشگران و دوستداران ادب فارسی آزاد است.                        

کد مطلب 1509034

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