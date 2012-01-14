به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد فردوسی و به مناسبت ثبت هزاره شاهنامه در یونسکو و آغاز هزاره دوم شاهنامه، اقدام به برگزاری این نشستها کرده است.
معاونت پژوهشی این انجمن در راستای گرامیداشت یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی و تاثیر شگرف شاهنامه فردوسی بر فرهنگ و ادب فارسی، سلسله نشستهای تخصصی متنخوانی شاهنامه را با حضور عزیزاله جوینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نیز هیئت امنای بنیاد فردوسی به اجرا در میآورد.
«دوره تخصصی متنخوانی شاهنامه» از 26 دیماه هر هفته دوشنبهها از ساعت 15 تا 17 در تالار گردهمایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان ولیعصر، پلامیربهادر، خیابان سرگرد بشیری، شماره 71 برگزار خواهد شد.
آیین گشایش این نشستها نیز ساعت 15 روز 26 دی ماه با حضور ادیبان و شاهنامهپژوهان در تالار گردهمایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برپا خواهد شد و ورود در آن برای همه پژوهشگران و دوستداران ادب فارسی آزاد است.
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