وهابیت به دنبال خاموش کردن خیمه عزای امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در نخستین همایش شورآفرینان حسینی که در سالن اجلاس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: از‌‌ همان ابتدا دشمنان تلاش کردند تا خمیه عزای امام حسین(ع) را خاموش کنند و برخی‌ روشنفکران نیز اینگونه مطرح کردند که چرا شیعیان برای حسین بن علی(ع) که برای اسلام کشته شده است گریه می‌کنند.



وی بیان کرد: در این راستا برخی از اهل سنت روایتی را جعل کردند و آن را به خلیفه دوم نسبت دادند که پیامبر(ص) فرمود: نباید برای کسی که از این دنیا رفته است گریه کرد چرا که این امر باعث اذیت و آزار وی خواهد شد.



گریه برای سیدالشهدا جزو اعتقاداتمان است



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: گریه برای سیدالشهداء(ع) جزو اعتقاداتمان است و این اشک در راستا و امتداد خوف از خداوند است که یک قطره از آن تمامی گناهان را پاک می‌کند.



وی با بیان اینکه امروز وهابیت به شدت به دنبال خاموش کردن خیمه عزای امام حسین(ع) است افزود: آنها نمی‌دانند این حرکت در اختیار بشر نیست بلکه اراده خداوند در این است که این شور و حرارت هر سال بیشتر شود.



آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه هر سال محرم و صفر که می‌آید، پرده‌ای از واقعه عاشورا کنار زده می‌شود افزود: خداوند در محرم هر سال دلها را متوجه یک حقیقتی از حقایق عاشورا می‌کند.



وی ابراز داشت: از زمانی که حادثه کربلا بوجود آمد، خداوند بدنبال احیای این حادثه بزرگ بود و قبل از آنکه بشر بدنبال اقامه عزای سید الشهدا باشد، این خداوند بود که قلوب انسان‌ها را آماده ساخته است.



عشق شیعیان به اباعبدالله قابل مقایسه با گذشته نیست



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: شیعیان معاصر و مردم ما به این اندازه که امروز به اقامه عزای سید الشهداء(ع) اهتمام دارند گذشتگان به این اندازه توجه نداشتند.



وی با بیان اینکه بعد از حادثه کربلا، قیام‌هایی همچون قیام مختار و قیام توابین رخ داد ابراز داشت: محبت و عشقی که امروز شیعیان نسبت به اباعبدالله دارند قابل مقایسه با گذشته نیست.



آیت الله فاضل ادامه داد: حضور میلیونی مردم در اربعین امام حسین(ع) در کربلا نشان دهنده آن است که خداوند روز به روز جلوه امام حسین(ع) و حقیقت عاشورا را بروز می‌دهد.



وی اضافه کرد: خداوند برای هدایت بشیریت کتاب آسمانی و انبیاء را فرستاد اما آنچه که رمز اصلی هدایت بشر تا روز قیامت است همین واقعه کربلا است که انسان باید خود را همواره به این حادثه بزرگ نزدیک‌تر کند.



عمق فاجعه عاشورا را نمی‌توان فهمید



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بسیاری از حقایق عاشورا در حجاب است افزود: عمق فاجعه عاشورا را نمی‌توان فهمید و در این راستا هر چقدر به این حادثه بزرگ نزدیک‌تر شویم، قرب به خداوند نیز بیشتر می‌شود.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به این مطلب که بدون ائمه، هدایت معنا ندارد و اعتقاد به توحید جلوه‌ای نخواهد داشت افزود: بدون امام حسین(ع) تقرب به خداوند امکان ندارد و خداوند نیز اراده کرده است که عشق مردم هر سال به سیدالشهدا بیشتر شود که این عشق ظاهری نیست بلکه بدون این عشق هدایت بشر امکان ندارد و فلسفه خلقت امکان پذیر نخواهد بود.



وی گفت: دین و اسلام به اندازه‌ای عزیز است که به دلیل آن حجت خداوند باید در مسیر حفظ آن، جان خود را از دست بدهد.



آیت الله فاضل لنکرانی اضافه کرد: اطاعت از ولی خدا غایت همه چیز است و دفاع از دین، قرآن و احکام خداوند و پیاده شدن دستورات دین در جامعه نتیجه ارتباط با سیدالشهدا است.



وی با بیان اینکه بعد از واقعه عاشورا هر بیداری که در عالم بوجود می‌آید ریشه در کربلا دارد افزود: خداوند هدایت و بیداری همه عالم را به این داستان مرتبط کرده که بدون نزدیک شدن به عمق واقعه کربلا نمی‌توان هدایت شد.



بیداری اسلامی ریشه در واقعه کربلا دارد



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه با تأکید بر اینکه بیداری‌هایی که در دنیای اسلام رخ داده است همه‌اش ریشه در حادثه کربلا دارد افزود: هر کسی حسینی‌تر شود هدایت او نیز بیشتر خواهد شد و تمامی بیداری‌ها نیز در اثر ارتباط انسان با واقعه عاشورا است.



هیئت‌های مذهبی قم برای کشور الگو باشند



وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی استان قم باید برای مجموعه هیئت‌های مذهبی کشور الگو و نمونه باشند افزود: قم حرم اهل بیت(ع) است و هیئت‌های مذهبی در قم نیز باید از انجام هر کاری که احتمال می‌رود، مورد رضای اهل بیت(ع) نیست خودداری کنند.



فاضل لنکرانی ابراز داشت: تهمت، غیبت و حرف‌هایی که ربطی به دین ندارد نباید در جلسات هیئت‌های عزاداری مطرح شود و باید مراقب بود که مسائل دنیوی در عزاداری‌ها رخنه نکند و اخلاص در این مراسمات روز به روز بیشتر شود.



وی با تأکید بر اینکه هیئت‌های مذهبی باید روز به روز گسترش یابند افزود: مراسم عزاداری هر سال باید با شکوه‌تر از سال قبل برگزار شود و در این راستا هر فردی که می‌خواهد وارد خیمه سید الشهداء شود کسی حق ممانعت از ورود وی را ندارد.



انقلاب اسلامی رشهه‌ای از قیام اباعبدالله (ع) است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انقلاب اسلامی را برگرفته از قیام اباعبدالله برشمرد و افزود: محرم و عاشورا الگوی حرکت امام خمینی(ره) بود و هدایتی که امام پیدا کرد و بعد از آن جامعه را هدایت کرد در پرتو حادثه عاشورا بود.