فرار بزرگ چهل بازيگر سرشناس سينما و تلويزيون در دهه فجر

سيد كمال طباطبايي، تهيه كننده مجموعه تلويزيوني " فرار بزرگ " در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، با اعلام اين خبر گفت: شروع پخش اين فيلم از پنج شنبه ( هشتم بهمن ماه ) است و ما در حال حاضر تلاش مي كنيم تا مراحل نهايي تدوين و صداگذاري انجام شود تا مجموعه در زمان مقرر خود پخش شود.

وي در پاسخ به اينكه قرار بود مجموعه از حدود 12 بهمن ماه امسال پخش شود، اظهار داشت: اين سريال قرار بود كمي ديرتر پخش شود، اما ما با توجه به تعداد قسمت هايي كه از اين مجموعه تدوين كرديم به اين نتيجه رسيديم، سريال را به گونه اي پخش كنيم كه به ماه محرم برخورد نكند و همزمان با دهه مبارك فجر به اتمام برسد. به همين خاطر پخش سريال را از هشتم بهمن شروع كرديم تا 22 بهمن ماه آخرين قسمت اثر پخش شود.

طباطبايي درباره روند توليد اين مجموعه توضيح داد: تصويربرداري اين مجموعه از اواسط دي ماه امسال در كاخ هاي نياوران و سعد آباد توليد شده است و اكنون امير پور عباس تدوين و صداگذاري اثر را به طور همزمان انجام مي دهد. همچنين موسيقي اين فيلم به وسيله امين هنرمند ساخته شده است.

مجموعه تلويزيوني " فرار بزرگ " به برهه هايي از تاريخ انقلاب اسلامي اشاره دارد كه طي آن دربار و به ويژه خود شاه معدوم، دچار مسايل و مشكلات روحي و رواني مي شوند و به خاطر اوج گرفتن انقلاب و پيروزي هاي پياپي مردم، شرايط بر وابستگان به رژيم سخت مي شود .







داستان اين مجموعه درباره رفتار برخي از درباريان و وابستگان شاه معدوم است كه با احساس خطر از پيشرفت انقلاب، تصميم به فرار از كشور مي گيرند. آنها براي بستن چمدان هاي خود و سوار شدن به هواپيماهايي هجوم مي آوردند كه به آمريكا و اروپا پرواز دارد. سبقت گرفتن اين افراد از يكديگر در جمع كردن ثروت و وسايلشان و تكاپو براي به دست آوردن جايي در هواپيما، اين افراد را وادار به نشان دادن حركات عجيبي مي كند كه موقعيت هاي خنده آور و طنز گونه اي را خلق مي كند.

در اين اثر شهره لرستاني، جواد رضويان، سميه تقي پور، انوشيروان ارجمند، رابعه اسكويي، پرستو گلستاني، سعيد امير سليماني و برزو ارجمند نقش هاي اصلي را ايفا مي كنند. همچنين سيامك صفري به عنوان نويسنده و سيامك احصايي به عنوان طراح صحنه و لباس در آن فعاليت مي كنند.

مجموعه تلويزيوني " فرار بزرگ " در قالب 15 قسمت 45 دقيقه اي تهيه و توليد شده است و از شبكه يك سيما پخش خواهد شد.