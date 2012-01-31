اعطای گواهینامه استاندارد آزمایشگاهی برای 3 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه بتون دانشگاه صنعتی سهند به استناد روش اجرایی" تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون" موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی شد.

آزمایشگاه بتن با استفاده از تجهیزاتی خاص اقدام به انجام تستهایی در زمینه بررسی میزان مقاومت بتن تولید شده، تستهای مربوط به نفوذ پذیری آب، کر گیری و تعیین پتانسیل خوردگی بتن می شود.

بر این اساس این آزمایشگاه به مدت یک سال صلاحیت انجام آزمونهای تعیین مشخصات بتن آماده را بر مبنای استاندارد ملی ایران به شماره 6044 را دارد.



علاوه بر این آزمایشگاه آنالیز دانشگاه تبریز و آزمایشگاه نانو شیمی و بیو تکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی را دریافت کردند.



اعطای این گواهینامه ها در راستا همکاری شبکه آزمایشگاه های علمی ایران با سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفته است.