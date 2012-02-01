وحدت مسلمانان عامل تقویت اقتدار تمدن اسلامی است

شیخ ماموستا اقبال بهمنی امام جمعه موچش در مورد وحدت مسلمانان به خبرنگار مهر گفت: مسلمانان باید بر اشتراکات هم تکیه کنند و اختلافات را کمرنگ جلوه دهند، باید در برابر دشمنان وحدت داشته باشیم . وحدت به این معنی نیست که همه مذاهب در هم حل بشوند بلکه بزرگان اسلامی و منادیان وحدت مانند شیخ شلتوت، آیت الله بروجردی یا ماموستا شیخ الاسلام و امام خمینی(ره) همه اینها تأکید بر وحدت مسلمانان داشتند و هیچکدام نظرشان بر این نبود که مذاهب اسلامی همه یکی شود بلکه آنها را به احترام و عدم اهانت به یکدیگر فراخواندند.
وی در مورد اینکه دشمنان تلاش میکنند حضرت علی (ع) را بعنوان عامل تفرقه در امت اسلامی مطرح کنند وظیفه مسلمانان در این مورد چیست نیز اظهار داشت: یکی از اصحاب رسول الله که در ایمان آوردن سبقت گرفت و محوریت همه مذاهب اسلامی را پی ریزی میکند علی (ع) است. دشمنان نه تنها علی(ع) بلکه ابوبکر و عمر و عثمان و حتی خود رسول الله را قبول ندارند و در صدد تفرقه با سوء استفاده از این شخصیتها هستند .
بهمنی تصریح کرد: هیچ وقت علمای اهل تسنن در کتابها و سخنان خود به عقاید شیعه اهانت نکردند و اهانت به هر مذهبی به معنای خروج از دین است. بزرگترین شیخ ما یعنی ماموستا شیخ الاسلام در راه وحدت شیعه و سنی به شهادت رسید و باید گفت علمای اهل سنت در ایجاد وحدت و حفظ و گسترش آن وظیفه خود را به خوبی انجام دادهاند.
بهمنی در مورد نقش و وظیفه سیاستمداران و دولتمردان جهان اسلام در حفظ و گسترش وحدت در میان امت اسلامی نیز گفت: سیاستمداران ایرانی باید در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنند.
وی در پایان یادآورشد: سیاستمداران دیگر کشورهای اسلامی نیز باید بکوشند با فراهم کردن زمینه آزاداندیشی شکوه و عزت و اقتدار دوباره مسلمانان را احیا و تقویت کنند.
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