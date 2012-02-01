وحدت مسلمانان عامل تقویت اقتدار تمدن اسلامی است

شیخ ماموستا اقبال بهمنی امام جمعه موچش در مورد وحدت مسلمانان به خبرنگار مهر گفت: مسلمانان باید بر اشتراکات هم تکیه کنند و اختلافات را کمرنگ جلوه دهند، باید در برابر دشمنان وحدت داشته باشیم . وحدت به این معنی نیست که همه مذاهب در هم حل بشوند بلکه بزرگان اسلامی و منادیان وحدت مانند شیخ شلتوت، آیت الله بروجردی یا ماموستا شیخ الاسلام و امام خمینی(ره) همه اینها تأکید بر وحدت مسلمانان داشتند و هیچکدام نظرشان بر این نبود که مذاهب اسلامی همه یکی شود بلکه آنها را به احترام و عدم اهانت به یکدیگر فراخواندند.

وی در مورد اینکه دشمنان تلاش می‎کنند حضرت علی (ع) را بعنوان عامل تفرقه در امت اسلامی مطرح کنند وظیفه مسلمانان در این مورد چیست نیز اظهار داشت: یکی از اصحاب رسول الله که در ایمان آوردن سبقت گرفت و محوریت همه مذاهب اسلامی را پی ریزی می‌کند علی (ع) است. دشمنان نه تنها علی(ع) بلکه ابوبکر و عمر و عثمان و حتی خود رسول الله را قبول ندارند و در صدد تفرقه با سوء استفاده از این شخصیتها هستند .

بهمنی تصریح کرد: هیچ وقت علمای اهل تسنن در کتابها و سخنان خود به عقاید شیعه اهانت نکردند و اهانت به هر مذهبی به معنای خروج از دین است. بزرگترین شیخ ما یعنی ماموستا شیخ الاسلام در راه وحدت شیعه و سنی به شهادت رسید و باید گفت علمای اهل سنت در ایجاد وحدت و حفظ و گسترش آن وظیفه خود را به خوبی انجام داده‎اند.

بهمنی در مورد نقش و وظیفه سیاستمداران و دولتمردان جهان اسلام در حفظ و گسترش وحدت در میان امت اسلامی نیز گفت: سیاستمداران ایرانی باید در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنند.

وی در پایان یادآورشد: سیاستمداران دیگر کشورهای اسلامی نیز باید بکوشند با فراهم کردن زمینه آزاداندیشی شکوه و عزت و اقتدار دوباره مسلمانان را احیا و تقویت کنند.