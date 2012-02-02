به گزارش خبرنگار مهر، مجید آوری فرد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه لوستر، چراغ های تزیینی و دکوراسیون داخلی که از روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های قم آغاز شده است، در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که در بحث خرید کالا پس از قیمت و کیفیت بعد فاصله برای تهیه کالا در اولوین قرار می‌گیرد تولیدکنندگان استانی باید تلاش کنند تا با تولید محصولات با کیفیت تر مشتری را در داخل استان حفظ کنند.



وی حضور رقبا را باعث ارتقا کیفیت دانست و اظهار داشت: هدف اول ما حمایت از صنایع استان است.



مشاور استاندار قم ایجاد فضای رقابتی را در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد و گفت: در صورتی که این فضا وجود نداشته باشد حقوق مصرف کنندگان تضییع می شود.



آوری فرد با بیان اینکه عرضه بیشتر کالا امکان چانه زنی را بالاتر می‌برد ابراز داشت: در این صورت مصرف کننده می‌تواند با مناسب ترین قیمت کالای خود را خریداری کند.



وی از نمایشگاه‌ها به عنوان فضایی مناسب برای انتخاب‌های صحیح محصولات یاد کرد و بیان داشت: مصرف کنندگان می‌توانند با حضور در نمایشگاه‌ها از محصولات متنوع بازدید و کالای مورد نظر خود را خرید کنند.



مشاور استاندار قم در خصوص واردات گفت: واردات فرصتی است که تولیدکنندگان بهتر و بیشتر خودشان را نشان دهند.



افزایش کیفیت لازمه صادرات



وی در بخش دیگری از سخنان خود بالا بردن کیفیت کالا را لازمه صادرات دانست و بیان داشت: تولیدکنندگان ما باید با نگاه جهانی کالای ایرانی را تولید کنند.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اعلام اینکه بسیاری از کالاها در ایران با تعرفه و گمرک عرضه می شود افزود: دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات در کوتاه مدت و تسهیل امور صادرات از مشکلات صادرکنندگان بکاهد.



وی زمان بر بودن را یکی از مشکلات امر صادرات برشمرد و اضافه کرد: کسر زمان باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود و لازم است تا گمرک زمان ارائه خدمات خود را کاهش دهد.



تحریم‌ها یک فرصت برا کشور است



آوری فرد وجود برخی مشکلات را به دلیل ناهماهنگی برخی از دستگاه‌ها با یکدیگر دانست و اظهار داشت: با برطرف کردن این ناهماهنگی‌ها می‌توانیم فضای کسب و کار را در استان رونق بدهیم.



مشاور استاندار قم از تحریم ها به عنوان فرصت یاد کرد و ادامه داد: دشمنان با این کار لطف بزرگی به ما کرده اند و باعث شدند تا ما مسیر پیشرفت را پیدا کنیم و روی پای خودمان بایستیم.



وی تصریح کرد: ما با تغییر ذائقه مصرفی خود تحریم ها را دور می زنیم و باید با داشتن تدبیر و برنامه ریزی مناسب از این تهدید به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کنیم.