  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

برگزاری تور گردشگری برای شهروندان شرق تهران

برگزاری تور گردشگری برای شهروندان شرق تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 از برگزاری تور گردشگری برای شهروندان منطقه در ایام مبارک دهه فجر جهت بازدید از اماکن زیارتی، موزه ها و مکانهایی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: برگزاری ویژه برنامه‌هایی به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی در سطح مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی سطح محدوده از دیگر برنامه های گرامی داشت ایام دهه فجر است.

وی افزود: همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مراسم جشن زنگ انقلاب و نواختن زنگ مدارس به مناسبت ورود تاریخی امام خمینی(ره)، در مدارس شرق تهران صورت گرفت.

رضوانی گفت: برپایی نمایشگاه عکس‌های انقلابی، مسابقات مختلف ورزشی، مقاله نویسی، نقاشی، شعر، عکس با موضوع انقلاب و اسلام و تورهای فرهنگی  ویژه این ایام نیز برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 افزود: ایجاد ایستگاه صلواتی و پذیرایی از ارباب رجوع در محل ساختمان اداری شهرداری و همچنین پخش سرودهای انقلابی از دیگر برنامه های این ایام است.

رضوانی در ادامه با اشاره به برگزار ی یک دوره مسابقه تنیس روی میز بین پرسنل منطقه گفت: به برگزیدگان این مسابقه جوائز نفیسی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1524963

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار