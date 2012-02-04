برگزاری تور گردشگری برای شهروندان شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: برگزاری ویژه برنامههایی به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی در سطح مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی سطح محدوده از دیگر برنامه های گرامی داشت ایام دهه فجر است.
وی افزود: همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مراسم جشن زنگ انقلاب و نواختن زنگ مدارس به مناسبت ورود تاریخی امام خمینی(ره)، در مدارس شرق تهران صورت گرفت.
رضوانی گفت: برپایی نمایشگاه عکسهای انقلابی، مسابقات مختلف ورزشی، مقاله نویسی، نقاشی، شعر، عکس با موضوع انقلاب و اسلام و تورهای فرهنگی ویژه این ایام نیز برگزار میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 افزود: ایجاد ایستگاه صلواتی و پذیرایی از ارباب رجوع در محل ساختمان اداری شهرداری و همچنین پخش سرودهای انقلابی از دیگر برنامه های این ایام است.
رضوانی در ادامه با اشاره به برگزار ی یک دوره مسابقه تنیس روی میز بین پرسنل منطقه گفت: به برگزیدگان این مسابقه جوائز نفیسی اهدا خواهد شد.
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