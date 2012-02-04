نرخ فعلی ارز حامی واردکنندگان است/ فهرست کالاهای بدون ارز دولتی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجبی‌راد امروز در حاشیه بازگشایی نخستین نمایشگاه مبلمان نوزاد، کودک و نوجوان در جمع خبرنگاران گفت: نرخ ارز باید برای قشرهای مختلف از جمله واردکنندگان مواد اولیه، واردکنندگان کالاهای نهایی و صادرکنندگان متفاوت باشد، اما نرخ کنونی ارز حامی واردکنندگان کالاهای نهایی است.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به سئوال مهر افزود: کالای نهایی اصولا باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند و دولت نباید به آنها ارز با نرخ مرجع تحویل دهد؛ چراکه به اعتقاد ما ارز حاصل از فروش نفت و سرمایه‌های ملی کشور نباید صرف کالاهای غیرضروری شود.

وی تصریح کرد: سیاست کنونی نرخ ارز سبب می‎شود که دولت برای بیگانگان اشتغال ایجاد کند و جوانان کشور بیکار باشند؛ بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که باید به واردکنندگان کالاهای نهایی، نرخ ارز را به صورت مرجع محاسبه نکند، بلکه تکلیف کند که کالاهای نهایی وارداتی از طریق ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند.

رجبی‌راد گفت: دولت هم اکنون به واردکننده کالای نهایی یارانه می‌دهد و این امر با سیاستهای حمایت از تولید مغایر است؛ ضمن اینکه سبب می‌شود که کالای تولید داخلی قدرت رقابت به لحاظ قیمت با کالاهای مشابه خارجی نداشته باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تعرفه مبلمان گفت: تعرفه مبلمان هم اکنون مناسب است و نباید به سمت کاهش آن گام برداشت.

رجبی‌راد همچنین در خصوص تولیدات مبلمان کشور گفت: محصولات ارایه شده از سوی تولیدکنندگان ایرانی به خصوص در زمینه مبلمان و تجهیزات کودک، نوزاد و نوجوان بسیار متنوع است و تولیدکنندگان نشان دادند که قابلیت رقابت با کالاهای مشابه خود که از شرایط تولید مناسب‌تری بهره‌مند هستند، را دارند.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از اقداماتی که صورت گرفته در زمینه ارتقای صنعت مبلمان این است که اجازه داده شد تا کالای خارجی وارد کشور شود؛ این درحالی است که واردات کالاهای مشابه خارجی سبب می‌شود که تولیدکنندگان توانایی رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند و بتوانند تولیدات متنوعی داشته باشند.

وی تصریح کرد: کیفیت کالاهای تولید داخل، اگر بهتر از نمونه‌های مشابه خارجی نباشد کمتر از آنها نیست؛ چراکه اجناسی که از چین یا ترکیه وارد کشور می‌شود، کیفیت تولید داخلی ایران را در زمینه مبلمان ندارد.

همچنین رامین سمیع‌زاده در حاشیه این نمایشگاه نیز در جمع خبرنگاران گفت: نخستین نمایشگاه برترین محصولات نوزاد، کودک و نوجوان از روز گذشته 14 بهمن ماه در بازار شماره سه یافت‌آباد آغاز به کار کرده است و تا 21 بهمن ماه، همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب برپا خواهند بود.

دبیر انجمن صنفی مبلمان ایران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه همزمان با ایام دهه فجر اظهار داشت: در این نمایشگاه، مبلمان و دکوراسیون، سیسمونی، پوشاک، اسباب‌بازی و سرگرمی، رفاهی و ورزشی و آموزشی فرهنگی عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه همچنین مروجان توزیع و فروش غذای سالم کودک نیز برای اولین بار حضور دارند، ضمن اینکه امکانات رفاهی نیز برای مادران و کودکان و نوزادان فراهم شده است. از سوی دیگر، سمینارهای آموزشی رایگان نیز برای مادران در حوزه‌های روانشناسی کودک هر روز در این نمایشگاه برگزار می‌شود.