مصوبه مربوط به گروه یک کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰، با هدف کمک به واحدهای تولیدی کشور و جلوگیری از طرح دعوی و صدور حکم در محاکم قضائی درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمینی بابت کالاهایی که گروه کالایی آنها از ۱ به ۲ تغییر می‌یابد، با اصلاح مصوبه مربوط به فهرست گروه یک کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی موافقت کرد.

بر این اساس، مصوبه اصلاحیه مذکور از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ بجز در مواردی که تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۵ بدون بار مالی برای آنها ارز تأمین شده است، لازم الاجراست.