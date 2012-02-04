واژگونی اتوبوس با 11 کشته و زخمی/ بازگشایی محور هراز

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 11 امروز واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در گردنه زالیان استان لرستان به ماموران گزارش شد. پس از حضور ماموران مشخص شد این حادثه به علت ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است.

وی ادامه داد: در این حادثه سه مسافر کشته و هشت نفر نیز مجروح شدند.

جانشین فرمانده پلیس راه کشور از بازگشایی محور هراز خبر داد و افزود: با توجه به کولاک شدید و بارش برف محور هراز از صبح امروز مسدود شده بود که با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه ساعتی قبل بازگشایی شد.

