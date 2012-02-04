  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

درگفتگو با مهر عنوان شد:

واژگونی اتوبوس با 11 کشته و زخمی/ بازگشایی محور هراز

واژگونی اتوبوس با 11 کشته و زخمی/ بازگشایی محور هراز

جانشین فرمانده پلیس راه گفت: واژگونی اتوبوس در استان لرستان سه کشته و هشت مجروح بر جای گذاشت.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 11 امروز واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در گردنه زالیان استان لرستان به ماموران گزارش شد. پس از حضور ماموران مشخص شد این حادثه به علت ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است.

وی ادامه داد: در این حادثه سه مسافر کشته و هشت نفر نیز مجروح شدند.

جانشین فرمانده پلیس راه کشور از بازگشایی محور هراز خبر داد و افزود: با توجه به کولاک شدید و بارش برف محور هراز از صبح امروز مسدود شده بود که با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه ساعتی قبل بازگشایی شد.
 

کد مطلب 1525100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها