عملیات اجرای فاز دو گازرسانی به حاجی آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگزنی فاز دوم گازرسانی به شهر حاجی آباد با حضور استاندار هرمزگان، مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان، فرماندار حاجی آباد و مسئولان استانی و محلی انجام شد.

استاندارهرمزگان ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی فاز دوم گازرسانی به حاجی آباد استان هرمزگان را دارای ذخایر غنی گاز عنوان کرد و افزود: در گذشته به علت توجیه برخی از افراد عملیات گازرسانی به شهرهای این استان انجام نشده بود.

ابراهیم عزیزی بزرگترین توجیه گازرسانی به شهرهای استان هرمزگان را خدمت رسانی، رفاه و آسایش مردم عنوان کرد و گفت: تمام عزم مسئولان استان خدمت رسانی است و امیدوارم که عملیات گازرسانی به تمامی نقاط استان به موفقیت و طبق برنامه زمان بندی شده انجام شود.

وی اظهارداشت: عملیات گازرسانی به 9 شهرستان و صنایع به عنوان یک نیاز ضروری در دستور کار قرار دارد.

عزیزی به در مورد عدم استقبال مردم حاجی آباد در فاز نخست گازرسانی و نگرفتن انشعاب، عنوان کرد: عدم استقبال مردم از شبکه گازرسانی در حاجی آباد دلیلی بر انجام ندادن وظیفه نخواهد بود و مسئولان با جدیت پیگیر گازرسانی خواهند بود.

فاز دوم گازرسانی در حاجی آباد شامل 12.5 کیلومتر لوله انتقال گاز به شهرکهای فرهنگیان، الغدیر، کوی جهاد، شهرک بسیجیان و طرحهای مسکن مهر خواهد بود.

این پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال 25 اردیبهشت سال 91 به اتمام خواهد رسید و با بهره برداری این طرح بیش از هزار و 700 خانوار بالغ بر پنج هزار نفر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.