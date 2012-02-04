بیداری اسلامی، نشان از پویایی انقلاب اسلامی دارد

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این که انقلاب اسلامی بزرگترین جنبش دینی و مردمی جهان است که به همت امام راحل و مردم و با اسوه قرار دادن آموزه های دینی و عاشورا جان گرفت و بیداری اسلامی نشان داد انقلاب اسلامی همچنان پویا و زنده است افزود: انقلاب اسلامی مشتی بر دهان استکبار سلطه گر بود که نمی خواهستند ملتی آزاد و مستقل باشد.

وی با بیان اینکه دهه فجر از مناسبت های ملی واسلامی ملت ایران است گفت: نه تنها ما در ایام سالگرد پیروزی انقلاب جشن می گیریم که ملت های آزادی خواه جهان نیز با ما همگام هستند.

وی انقلاب را صادر شده در جهان دانست و گفت: بیداری اسلامی منطقه حاصل انقلاب اسلامی است که در حال شکل گرفتن و با هوشیاری مسلمانان منطقه به زودی به ثمر می نشیند.

سرلکیان با بیان اینکه باید با ساختن ایران و پیشرفت و ترقی بیشتر به ملت های مسلمان منطقه امید دهیم گفت: هر چه ما بیشتر پیشرفت کنیم امید ملت های مسلمان به ادامه خیزش اسلامی اشان بیشتر می شود.

وی گفت: اکنون دنیای استکبار همه توجه خود را برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی گذاشته بود اما با وجود ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی همه جانبه مردم توطئه های دشمنان خنثی خواهد شد.



