شمقدری: مقابله با رانت خواری از اهداف تشکیل سازمان امور سینمایی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز در برج میلاد برگزار شد محمد حسینی وزیر ارشاد، جواد شمقدری معاونت سینمایی، محمد خزاعی دبیر جشنواره، علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی، شفیع آقامحمدیان، سعید رجبی فروتن، هاشم میرزاخانی، امیر اسفندیاری، سعید راد، احمدی نجفی، شهریار بحرانی، جمال شورجه، مسعود جعفری جوزانی، یدالله صمدی، محمدرضا عباسیان، محمد درمنش، سیدضیاء هاشمی، حسین فرح بخش، حامد کلاهداری و... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم صحبت‌هایی از مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه سینما پخش شد. در ادامه جهانگیر الماسی گفت: امروز مهمترین اتفاق سینمایی کشور در حال انجام است و به همه مردم و سینماگران و همه کسانی که با عشق به این مردم در خدمت سینما هستند تبریک می‌گویم.

پس از پخش نماهنگی از نظر سینماگران درباره افتتاح سازمان امور سینمایی که در آن هنرمندانی چون سعید سهیلی، احمد نجفی، جهانگیر الماسی، حسین زندباف، علیرضا رئیسیان، مسعود اطیابی، علی معلم، حسین فرحبخش، سید جواد هاشمی و ... صحبت کردند، الماسی عنوان کرد: من از وزیر ارشاد به خاطر همراهی با سینماگران تشکر می‌کنم امروز مهمترین اتفاق سینمایی کشور در 10 سال گذشته رخ می‌دهد.

وی افزود: تاسیس سازمان سینمایی کشور به مثابه ملی شدن سینما است. با هوشیاری شمقدری معاونت سینمایی که خود فیلمساز است و اهتمام وزیر ارشاد این مهم امروز اتفاق افتاد. ما باید فراتر از تشکیلات آینده را ببینیم.

الماسی ادامه داد: دیگر نگرانی در ارتباط با بیمه عمر، بیمه درمانی و... نداریم. از طرف هیئت سازماندهی صنوف از شورایعالی سینما به خاطر طرح جامعی که ارایه کردند تشکر می‌کنم.

شمقدری رئیس سازمان سینمایی در مراسم افتتاح این سازمان گفت: جا دارد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل پیگیری‌ها و پشتکاری که داشتند برای تاسیس سازمان امور سینمایی کشور تشکر کنم. در جلسه اول شورای عالی سینما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری موضوع افتتاح سازمان امور سینمای را مطرح کردند و در جلسه دوم این شورا به ما دستور دادند این ساختار را تعریف کنیم.

وی افزود: جا دارد از خانیان مشاور اجرایی به خاطر همیاری‌شان در پروسه شکل گیری این سازمان تشکر کنم. وزارت ارشاد 7 معاونت داشت که باید این معاونت ها تقلیل پیدا می‌کرد.

معاونت سینمایی ادامه داد: در حوزه تغییر ساختارها ما نوعی چابک سازی خواهیم داشت و از دوباره کاری‌ها جلوگیری می‌کنیم. سازماندهی راهکارهای حمایتی و ارتقاء سینمایی از فعالیت‌های این سازمان است.

شمقدری در ادامه بیان کرد: سینما با وسعت گسترده ای که دارد باید از این حالت خارج و استقلال بیشتری پیدا کند. در جهت آماده سازی سیستم برخی ماموریت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. تغییر روش‌ها در این سازمان حوزه گسترده‌ای دارد. قصد داریم کاهش ضریب خطا را با ساز و کار جدید در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: همان طور که می دانید پروانه ساخت و نمایش پیش از این در اداره کل نظارت و ارزشیابی کل ارشاد صادر می‌شد ما دیگر با تاسیس سازمان سینمایی نظارتی در این بخش نداریم و ساز و کار آن با بخش خصوصی به طور مستمر ادامه پیدا می‌کند. در حال حاضر این سیستم نمی‌گذاشت به بخش خصوصی اعتماد کنیم اما به سمتی حرکت می‌کنیم که اعتماد و تعادل بهتر شود. یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان مشارکت فعال صنوف است. بخشی از ماموریت‌ها که در سیستم‌های بیخودی هستند در حوزه صنوف تعریف می‌شوند.

شمقدری در شرح وظایف سازمان سینمایی گفت: رئیس سازمان جایگاه معاونت وزیر را دارد. ما سه معاونت برای سازمان تعریف کردیم. یکی از آنها معاونت امور آثار سمعی و بصری، معاونت امور فعالیت‌های سمعی و بصری است در حال حاضر این دو معاونت در بخش‌های مختلف ادغام شده است و در ادارات مختلف کار می‌کند اما با تاسیس سازمان سینمایی فعالیت آنها جدا می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از معاونت ها بودجه و پشتیبانی است. معاونت آثار سمعی و بصری تشکیلاتی شبیه وظایفی که در حوزه سجادپور مدیرکل نظارت و ارزشیابی است فعالیت خود را ادامه می دهد با این تفاوت که امروز دیگر روی اثر سینمایی نظر داده می‌شود و نه افراد.

رئیس سازمان سینمایی درباره فعالیت دفتر توسعه این سازمان گفت: این دفتر جدیدی است که مجوز ارایه می‌کند و معاونت درباره آن نظر نمی دهد اما در جای دیگر آثار را مورد حمایت قرار می‌دهد. در این بخش بحث حمایت‌ها را ساماندهی می‌کنیم و با صدور مجوز برای حمایت‌ها مسئولیت‌ها را تعریف می‌کنیم. این حمایت‌ها بخشی از طریق موسسات و بخشی دیگر توسط خودمان انجام می‌شود. این اتفاق مبارکی برای مقابله با رانت خواری است.

وی افزود: دفتر مطالعات و توسعه دانش در حوزه‌های مختلف آموزشی و تحقیقاتی فعالیت می‌کند. معاونت فعالیت‌های سمعی و بصری در اداره سجادپور تعریف می‌شود که در آن تشکل‌های سینمایی، استودیوها و لابراتورها مورد نظر قرار می‌گیرند و برای آنها مجوز صادر می‌شود و پس از آن مورد حمایت قرار می‌گیرند.

شمقدری ادامه داد: در دفتر سوم که مجامع و تشکل‌های سمعی و بصری است با مطالعات بیشتر فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند و در بخش بین‌الملل هم فعال می‌شوند. این دو معاونت در کار تولید اثر هم مشارکت می‌کنند. اولین فعالیت پیوستن به کنفرانس وایپو است.

وی در ادامه گفت: این مسایلی که عنوان کردم، کلیات ساختار است. البته بخش حراست، گزینش و بررسی شکایت‌ها در همه سازمان‌ها تعریف شده است و پس از آغاز فعالیت‌های سازمان این بخش‌ها نیز تعریف خواهند شد. این شمائی کلی از سازمان سینمایی است. همچنین 6 موسسه سینمایی داریم که با موسسه‌ای که قرار است امور صنوف را بر عهده بگیرد به 7 موسسه تبدیل می‌شود. این موسسات فعالیتشان در فرآیند ماه‌های آینده اعلام خواهد شد و ماموریت آنها تغییر خواهد کرد. امیدواریم با حمایت همه سینماگران و وزیر ارشاد یک دوره جدیدی را رقم بزنیم تا به شکوفایی برسیم.

الماسی در توضیح پست رئیس سازمان سینمایی گفت: پست معاونت امور سینمایی برای شمقدری باقی خواهد ماند و ایشان به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان امور سینمایی فعالیت می‌کنند.