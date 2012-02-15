به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری در این رابطه از مشخص کردن نقاط خوردگی خطوط لوله 20 اینچ و 14 اینچ حد فاصل مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و مرکز شهید سیفی (آسار) با توجه به نتایج پیگرانی هوشمند خبر داد.

وی گفت: : پوشش محلهای تعمیر شده خطوط 20 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و شهید سیفی، 26 اینچ شهید سیفی و شهید قلندری و 14 اینچ شهدای تنگ فنی و شهید سیفی شامل تمیزکاری سطح لوله به وسیله سنگ جت و اعمال دو لایه پرایمر و دو لایه پوشش و خاکریزی با خاک نرم از مهمترین اقدامات این واحد در ماه گذشته است.

وی به مشخص کردن نقاط خوردگی خطوط 20 و 14 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و شهید سیفی(آسار) اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام با اندازه گیری ماهیانه ولتاژ تمام خطوط حوزه استحفاظی و تنظیم ایستگاههای حفاظت کاتدی انجام شده است.

تعویض شیرهای فرسوده مراکز انتقال نفت لرستان

رئیس واحد مهندسی ابزار دقیق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: این واحد برای پایداری بیشتر خطوط مراکز انتقال نفت تابعه اقدام به تعویض شیرهای اطمینان فرسوده کرده است.

وحید رشنو تعداد شیرهای اطمینان تعویضی را 32 عدد عنوان کرد و اظهار داشت: این شیرها در خطوط 10، 16 و 26 اینچ منطقه شناسایی و اقدامات لازم برای تعویض آنها صورت گرفته است.

وی به لزوم تعویض شیرهای اطمینان اشاره کرد و یادآور شد: شیرهای اطمینان در بهترین شرایط عملکرد با 10 درصد اختلاف از نقطه تنظیمی عمل می کنند و باعث تخلیه خط در برابر فشارهای ناگهانی و سرچهای احتمالی می شوند ضمن اینکه از پارگی خطوط جلوگیری می کنند.

رشنو افزود: تعویض شیرهای اطمینان فرسوده نیز در راستای پایداری خطوط انجام گرفته و این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از نشتی مواد و آلودگی های زیست محیطی ناشی از پارگی خطوط ایفا می کند.

تعمیر اساسی الکتروموتور توربین شهدای تنگ فنی

همچنین بنابر این گزارش با همت پرسنل واحد مهندسی برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان، یک دستگاه الکتروموتور توربین نئوپینیون 303 مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی پس از تعمیر اساسی، تست، راه اندازی و تحویل بهره بردار شد.

رئیس واحد مهندسی برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان مدت زمان انجام عملیات مذکور را یک هفته عنوان کرد و گفت: تعمیر اساسی الکتروموتورها در منطقه لرستان به طور کامل توسط پرسنل واحد مهندسی برق این منطقه انجام می شود.

تیربازاری همچنین با اشاره به احداث برجهای روشنایی مرکز انتقال نفت شهید قلندری یادآور شد: جمع آوری تیر پایه های قدیمی، ایجاد روشنایی مطلوب برای دوربین های مدار بسته، کاهش مصرف برق، زیبایی محیط و کاهش زمان نفر ساعت تعمیر از مزایای این اقدام است که تاکنون 75 درصد پیشرفت کاری داشته است.