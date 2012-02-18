حکم اعدام 3 لبنانی به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "نزار خلیل" رئیس دادگاه نظامی لبنان شب گذشته 3 لبنانی را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم کرد.

این افراد عبارتند از "هیثم السحمرانی" که حکم وی به صورت حضوری به وی ابلاغ شد و "ساهره السحمرانی" و همسر وی "محمد امین خزعل" که حکم آنها غیابی صادر شد.

"سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان و احزاب مخالف دولت پیش از این برای ریشه کن شدن پدیده جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان اشد مجازات برای افراد متهم به جاسوسی را خواستار شده بودند.