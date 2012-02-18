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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۴

حکم اعدام 3 لبنانی به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی

حکم اعدام 3 لبنانی به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی

دادگاه نظامی لبنان شب گذشته 3 نفر از شهروندان این کشور را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "نزار خلیل" رئیس دادگاه نظامی لبنان شب گذشته 3 لبنانی را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم کرد.

این افراد عبارتند از "هیثم السحمرانی" که حکم وی به صورت حضوری به وی ابلاغ شد و "ساهره السحمرانی" و همسر وی "محمد امین خزعل" که حکم آنها غیابی صادر شد.

"سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان و احزاب مخالف دولت پیش از این برای ریشه کن شدن پدیده جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان اشد مجازات برای افراد متهم به جاسوسی را خواستار شده بودند.

کد مطلب 1536702

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