به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که از ظهر امروز شنبه در شهر گومی کره جنوبی آغاز شده بود، حسن رحیمی و مسعود اسماعیل‌پور کشتی گیران آزادکار کشورمان صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

براین اساس، مسعود اسماعیل پور که در وزن 60 کیلوگرم با یک دور استراحت و شکست کشتی گیرانی از مغولستان و تاجیکستان راهی دیدار فینال شده بود، در دیدار پایانی مقابل "یوگشوار دات" کشتی گیر سرشناس هندی در سه تایم شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

فردا یکشنبه در روز پایانی این مسابقات مهدی تقوی، صادق گودرزی، احسان لشکری، عرفان امیری و پرویز هادی در اوزان 66 تا 120 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.