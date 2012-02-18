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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

کشتی قهرمانی آسیا - کره جنوبی/

اسماعیل‌پور به مدال نقره بسنده کرد/ یک طلا و یک نقره برای ایران در روز نخست

اسماعیل‌پور به مدال نقره بسنده کرد/ یک طلا و یک نقره برای ایران در روز نخست

در پایان روز نخست رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا در کره جنوبی تیم ایران صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که از ظهر امروز شنبه در شهر گومی کره جنوبی آغاز شده بود، حسن رحیمی و مسعود اسماعیل‌پور کشتی گیران آزادکار کشورمان صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

براین اساس، مسعود اسماعیل پور که در وزن 60 کیلوگرم با یک دور استراحت و شکست کشتی گیرانی از مغولستان و تاجیکستان راهی دیدار فینال شده بود، در دیدار پایانی مقابل "یوگشوار دات" کشتی گیر سرشناس هندی در سه تایم شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

فردا یکشنبه در روز پایانی این مسابقات مهدی تقوی، صادق گودرزی، احسان لشکری، عرفان امیری و پرویز هادی در اوزان 66 تا 120 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.

کد مطلب 1537103

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