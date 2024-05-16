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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۵

کارشناس هواشناسی به مهر اعلام کرد؛

هشدار وقوع سیل و تخریب محصولات کشاورزی به ۱۹ استان کشور

هشدار وقوع سیل و تخریب محصولات کشاورزی به ۱۹ استان کشور

کارشناس سازمان هواشناسی از صدور هشدار نارنجی به ۱۹ استان کشور خبر داد و گفت: امکان سیلابی شدن مسیرها و تخریب محصولات کشاورزی در پی با تشدید رگباری بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی تشدید بارش‌های رگباری همراه با ناپایداری محلی و گفت: امروز پنجشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، خوزستان افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گردو خاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی در ادامه تاکید کرد: همچنین امروز در برخی مناطق غرب و دامنه‌های جنوبی البرز بارش‌ های پراکنده انتظار می‌رود.

وی افزود: برای فردا جمعه در استان‌های خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، مناطق مرکزی و شرقی فارس و شنبه (۲۹ اردیبهشت) برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، اردبیل بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود که موجب اختلال در سفرها، کاهش دید، لغزندگی جاده‌های بین شهری، آب‌گرفتگی معابر سطحی، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه‌، تگرگ، خسارت به سازه‌های موقت (تابلوهای تبلیغاتی، بنر، داربست‌ها)، اختلال در ناوگان حمل و نقلی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزان از اثرات بارش‌ها خواهد بود.

نقشینه در پی بارش‌ها توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری، عدم اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیرهای آبی، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، خودداری از چرای دام، عدم تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع، اطمینان از سازه‌های موقت، لایروبی و کنترل دما و رطوبت کانال‌ها و آبروها، کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی دام و طیور و از استفاده محلول‌های ضد تنش در گیاهان باغی جدا خودداری کنید.

این مسؤول تصریح کرد: فردا در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس، بوشهر، شمال هرمزگان، شرق اصفهان، نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

همچنین نقشینه از رگبار باران در برخی از ساعات و نقاط تهران به همراه وزش باد شدید برای فردا و پس‌فردا خبر داد و گفت: در روزهای جمعه و شنبه کاهش دمای نسبی هوا و احتمال بارش تگرگ در مناطق مرتفع پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: شرایط ذکر شده برای شنبه در نوار شمالی کشور و برخی مناطق شرقی و طی یکشنبه در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر، شرق و شمال شرق کشور و روز دوشنبه در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و غربی ادامه خواهد داشت.

نقشینه در خاطرنشان کرد: شدت بارش‌ها از امروز تا روز شنبه در شمال شرق کشور پیش بینی می‌شود و طی سه روز آینده به تناوب در اغلب مناطق، به ویژه مرکز و نوار جنوبی کشور، وزش باد شدید رخ می‌دهد.

کد مطلب 6108460
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • مهندس چابهاری IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      2 6
      پاسخ
      بارش رحمت الهی است که ما امیدواریم که انشاالله زمین ها و سدها خاک بنده وبخصوص سیل بندها که متسفانا ما با بعضی از این سیل بندها با مشکلات شدیدی روبرو هستیم.دزضمن بازهم خدارو شکر تا 65درص آب مدیریت میشه .
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      19 7
      پاسخ
      خدایا باران رحمتت رابی بلا نازل فرما
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      3 6
      پاسخ
      اثرات بارور کردن ابرها این داستانها رو هم به همراه داره.
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      2 0
      پاسخ
      سواد را ببر بالا نگو بارور کردن ابرها عع
    • عباس IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      1 2
      پاسخ
      ده ها دستگاه مدیریتی حقوق میگیرن ولی وقتی اتفاقی میفته کسی مسئولیت آبگرفتگی ها رو گردن نمیگیره مگه سیل الکی بوجود میاد؟ مشخصه تجاوز میکنید به حریم رودخانه و طبیعت اینجوری خفتتون میکنه ما خواستار مجازات مسئولین مقصر در حادثه ها هستیم
    • ایرانی ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      0 4
      پاسخ
      باران خوبه ولی ای کاش جنبه این بارندگی رو داشته باشیم با مدیریت درست مسولین؟

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