مقام شهادت اوج بندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی چهارشنبه در یادواره شهدای روستای فیروز آباد شاهرود که در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این روستا برگزار شد با بیان اینکه گرگهای بسیاری در کمین جوانان هستند و به هر نحوی می خواهند جوانان ما را به فساد و انحراف بکشانند، افزود: برگزاری جلسات یادواره شهدا برای حفظ جوانان کشور به مثابه یک سنگر است که می توانند جلوی انحرافات را بگیرند.

امام جمعه شاهرود همچنین در مورد مقام شهدا گفت: شهدای ما عظمت، بزرگی و از خودگذشتگی بسیاری کردند و آن را از امام خمینی (ره) هدیه گرفتند و به عشق امام حسین (ع) به جبهه های نبرد حق رفتند و وعده خداوند در مورد زنده بودنشان را دیدند.

ترابی شهدا را شناسنامه ملت دانست و افزود: همه باید مفاهیم، ارزشها و ارکان مهم فرهنگی جامعه را به فرزندان انتقال دهیم، تا فرزندان این مرز و بوم بیش از پیش با ارزشها و فرهنگ جامعه آشنا شوند و نسبت به حفظ آنها پایبند باشند.