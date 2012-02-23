700 میلیارد ریال اعتبار مشاغل خانگی در مازندران جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی موانع ارائه تسهیلات مشاغل خانگی گفت: تا زمان جلسه هیئت دولت درتهران، جلسات بررسی موانع پرداخت تسهیلات در شهرستانها توسط ستاد ویژه ای از استانداری با حضور فرماندار و مدیران دستگاههای متولی و بانکهای عامل برگزار و مشکلات برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه از 900 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی امسال مازندران تاکنون حدود 700 میلیارد ریال جذب شده است، افزود: با اختصاص کامل این میزان اعتبار مشاغل خانگی، پیش بینی می شود برای بیش از30 هزار نفر درمازندران شغل ایجاد شود.

اسماعیلی افزود: خوشبختانه این دستورالعمل به بانکهای استان ابلاغ شده و آنان الزام به رعایت موارد آن در چارچوب قانون هستند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ادامه داد: درهفته سوم اسفندماه، در جلسه مشترک هیئت وزیران و استانداران سراسر کشور در دولت گزارش پرداخت مشاغل خانگی هر استان در حضور رئیس جمهوری بررسی و ارزیابی خواهد شد.

یدالله اکبرزاده، فرماندارآمل نیز با بیان اینکه از41 میلیارد ریال سهمیه اعتباری مشاغل خانگی شهرستان آمل تاکنون حدود 23 میلیارد ریال آن جذب شده است، افزود: با برطرف مشکلات ضامن متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در آمل از حدود 51 درصد فعلی به بیش از 70درصد تا دو هفته آینده افزایش خواهد یافت.

وی گفت: از 12 هزار فرصت ایجاد اشتغال در شهرستان آمل تاکنون برای بیش از9 هزارنفر دراین شهرستان شغل ایجاد شد.



اکبرزاده اضافه کرد: تحقق همه اعتبارهای بخش مشاغل خانگی در شهرستان آمل سبب فراهم شدن اشتغال پایدار برای هزار و 857 نفر دراین شهرستان خواهد شد.

فرماندار آمل، فراهم شدن بیش از 9 هزار شغل جدید از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان در قالب سهمیه تعیین شده استان خبر داد و یادآور شد: سهمیه امسال شهرستان آمل در ایجاد اشتغال تعیین شده از سوی استانداری مازندران حدود 12هزار شغل جدید است.