شورای امنیت از رژیم صهیونیستی بخواهد ترورهای مخفیانه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه ای به « کودجو منان » رئیس دوره ای شورای امنیت این سازمان که رونوشت آن برای «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ارسال شده است ، انتساب حوادث تروریستی در کشورهای تایلند ،هند ،گرجستان و آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد و بی اساس دانست و نسبت به تداوم مصونیت رژیم صهیونیستی برای تداوم جنایتها هشدار داد .

سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد : رژیم صهیونیستی با هدف تحریف واقعیتها ،اتهامات بی اساس کنونی را علیه کشورمان در حوادث تروریستی اخیر مطرح کرد . در حالیکه جمهوری اسلامی ایران سابقه روشنی در محکوم نمودن اقدامات تروریستی دارد و همواره قربانی تروریسم بویژه ترور دانشمندان هسته ای خود بوده است و براساس مدارک وشواهد قطعی موجود ازجمله اعترافات افرادی که در اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته ای دست داشته اند ،رژیم صهیونیستی طراحی و هدایت این ترور ها را بر عهده داشته و نسبت به آموزش و پشتیبانی تروریستها اقدام کرده است . مقامات رژیم صهیونیستی نیز این حقیقت را کتمان نکرده اند که ترور دانشمندان هسته ای بخشی از تلاشهای آنها برای مختل کردن برنامه هسته ای ایران بوده است.

محمد خزاعی اینگونه اقدامات و سایر اعمال خشونت آمیز رژیم صهیونیستی بخشی از بازی جنگ طلبانه این رژیم علیه ایران دانست و تصریح کرد : رژیم صهیونیستی عملیات گسترده ای شامل اقدامات مخفیانه ،جنگ رایانه ای ،عملیات روانی ،ترور دانشمندان هسته ای و تهدید به اقدام نظامی علیه ایران را اجرا کرده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود :رژیم صهیونیستی در اقدامات تروریستی خود وتلاش برای طراحی ترورهای پنهانی از شیوه به اصطلاح « عملیات پرچم دروغین» استفاده می کند که در واقع اقدامات خود را به دیگران منتسب مینماید ،همچنانکه در 19 ژانویه 2010 اقدام تروریستی از سوی این رژیم در دوبی صورت گرفت،در حالیکه رژیم صهیونیستی با جعل اسناد مسافرتی کشورهای دوست خود به این اقدام مبادرت ورزید.

محمد خزاعی تاکید کرد : اگر رژیم صهیونیستی در مورد جنایتهائی که در تاریخ کوتاه تشکیل خود مرتکب شده و اولین و مهمترین ان اشغال سرزمینهای سایر مردمان می باشد مجبور به پاسخگوئی گردیده بود ، بدون شک ما امروز شاهد دیگر اقدامات بیرحمانه از سوی این رژیم نبودیم .

وی تاکید کرد این جنایتها نه تنها ماهیت تهاجمی و جنگ طلب رژیم اسرائیل را به نمایش می گذارد ،بلکه نقض فاحش قوانین بین المللی و بیشتر اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد است و نیازمند پاسخی شفاف و قاطعانه از جانب سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت است.

وی ضمن اظهار تاسف از سکوت شورای امنیت در محکوم کردن ترور دانشمندان هسته ای ایران بدلیل مخالفت چهار کشور آمریکا ،انگلستان، فرانسه و آلمان ،عدم بر خورد قاطع با اینگونه اقدامات تروریستی را دلیل دیگری بر جسور شدن رژیم اسرائیل در طراحی اینگونه توطئه ها دانست .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان نامه خود تاکید کرد : اکنون زمان آنست که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی بخواهند که بجای انتشار بیانیه ها و نامه ها و متهم ساختن دیگران ، اقدامات غیر قانونی از جمله ترور های مخفیانه و تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه اعضای سازمان ملل متحد را فورا متوقف کرده و باصدای رسا و قوی رویه ها و سیاستهای غیر قانونی و جنایتکارانه شامل اعمال تروریستی علیه دیگر مردمان را محکوم کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان از رئیس شورای امنیت خواست تا این نامه بعنوان سندشورای امنیت ثبت ومنتشر شود.