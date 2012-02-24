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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

اسامی نامزدهای فهرست وحدت اعلام شد

اسامی نامزدهای فهرست وحدت اعلام شد

اسامی نامزدهای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی با عنوان "فهرست وحدت" اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر،اسامی نامزدهای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب با عنوان "فهرست وحدت" منتشر شد.

در این فهرست، نامزدهای مشترک از جبهه پایداری انقلاب اسلامی و جبهه متحد اصولگرایان حضور دارند.

اسامی نامزدهای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب که با شعار اصولگرایی در اندیشه،نوگرایی در روش،همگرایی در عمل وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شده اند به شرح ذیل است:

غلامعلی حدادعادل،حجت الاسلام مصباحی مقدم،محمد نبی حبیبی،اسماعیل کوثری،سید علیرضا مرندی،علیرضا زاکانی،پرویز سروری،اسدالله بادامچیان،الهام امین زاده،فاطمه رهبر،فاطمه آلیا،حمید رسایی،بیژن نوباه وطن،حسین طلا،مهرداد بذرپاش،حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی،حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد،مسعود میرکاظمی،حجت الاسلام کازرونی،حسین مظفر،سید مهدی هاشمی،حسن غفوری فرد،لاله افتخاری،حجت الاسلام حسین ابراهیمی،محمد نبی رودکی،مجتبی رحماندوست،ابراهیم انصاریان و حسین نجابت.

کد مطلب 1542399

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