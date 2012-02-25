حمل و نقل عمومی در هشتگرد ضعیف است

حمید رضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل ضعف حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی بیشتر شهروندان از خودرو شخصی استفاده می کنند که هم اکنون به دلیل کمی جمعیت این موضوع نقش زیادی در آلودگی هوای این شهر نداشته است.

وی افزود: شهرستان ساوجبلاغ استعداد جمعیت پذیری در قسمت شهرک اندیشه شهر چهارباغ و شهر جدید هشتگرد را دارد و این موضوع در طولانی مدت می تواند باعث آلودگی هوای شهر هشتگرد و شهرستان شود.

لشکری تصریح کرد: بدیهی است افتتاح و راه اندازی خطوط مترو شهری و برون شهری می تواند تاثیر خوبی بر روی پاکی هوا داشته باشد ولی هم اکنون شهروندان باید از تاکسی استفاده کنند و خودرو شخصی را برای سفرهای برون شهری و مسافرت های تفریحی استفاده کنند.

رئیس اداره محیط زیست ساوجبلاغ ادامه داد: هم اکنون عامل اصلی آلودگی هوای شهر هشتگرد وسایط نقلیه عمومی هستند و همین مقدار نیز برای شهر با این جمعیت کافی است شهروندان باید از تاکسی و خودرو عمومی استفاده کنند و سازمان حمل و نقل نیز باید خطوط اتوبوسرانی در شهر را افزایش دهد تا در عوض آلودگی که ایجاد می شود تعداد افراد بیشتری جابه جا شوند.

وی در پایان بیان کرد: افتتاح پایانه مسافری نیز نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا شهر هشتگرد دارد درعین حال باید شهروندان را تشویق کرد برای مسیرهای کوتاه از دوچرخه استفاده کنند یا مسیر را پیاده روی کنند که هر دو این کارها نقش به سزایی در سلامت روح و جسم آنها دارد .