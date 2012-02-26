ثبت موزه آذربایجان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس تراب محمدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: معماری این موزه تاثیر گرفته از موزه ملی و طرحی از آندره گدار فرانسوی است.

وی تشریح کرد: این موزه حدود سالهای 1339 و با پلان مستطیل شکل در سه طبقه زیرزمین، همکف و اول ساخته شده است.

محمدی اضافه کرد: موزه آذربایجان با مساحت سه هزار و 88 متر مربع و با برخورداری از سه سالن نمایش، چند اطاق اداری و کتابخانه یکی از بزرگترین موزه های کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: در سالن همکف این موزه یادگاریهایی از دوران پیش از تاریخ و حکومتهای پیش از اسلام ایران است که کهن ترین آثار موجود در این بخش متعلق به مجموعه کوچکی از سفالهای تپه اسماعیل آباد مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد است.

محمدی افزود: طبقه اول این موزه نیز به نمایش قدیمی ترین سکه های ضرب شده در گستره جغرافیایی ادوار مختلف تاریخ ایران از دوره هخامنشی تا حکومت قاجاریه و همچنین نمونه ای از نادرترین و زیباترین مهرهای قدیمی اختصاص دارد.

وی یادآور شد: طبقه زیر زمین موزه آذربایجان از سالهای گذشته محل نمایش و نگهداری مجسمه های نفیس ساخته دست هنرمند مجسمه ساز تبریزی آقای احد حسینی است.

محمدی گفت: بنا دارای دو حیاط جانبی در طرفین است که حیاط ضلع غربی به عنوان حیاط خلوت و حیاط ضلع شرقی به عنوان موزه سنگ مورد استفاده قرار می گیرد که آثار سنگی مربوط به دوره های مختلف شامل سرستون و سنگ قبرها در آن به نمایش گذاشته شده است.

رئس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به تعمیرات انجام شده در اثر در طی این سالها اظهار داشت: در طول این مدت تعمیراتی مانند ایزوگام پشت بام، سفیدکاری داخلی، تعمیرات نما و تعمیرات کف در آن انجام شده است و همچنین سالن 9 دی به عنوان سالن اجتماعات موزه در سال 1390 به این مجموعه اضافه شده است .

محمدی همچنین آذربایجان شرقی را یکی از برترین استانهای کشور در امر موزه داری دانست و گفت: در ارزیابی انجام گرفته از موزه 31 کشور، آذربایجان شرقی توانست رتبه نخست موزه داری در کشور را کسب کند که نشان از تعداد و کیفیت بالای موزه های استان داد.

وی اظهار داشت: موزه های استان با توجه به به دارا بودن ویژگیها و اشیای منحصر بفرد نگهداری شده در آنها دارای جاذبه های فراوان گردشگران تاریخی و مردم شناسی هستند.