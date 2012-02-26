پرداخت خمس 450 میلیونی محصولی به پایداری صحت ندارد/ سرمایه دار بودن اشکال ندارد

‌قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحث مطرح شده در مناظره دیروز مطهری و نبویان که در دانشگاه شریف برگزار شده بود، اظهارداشت: آنچه که آقای مطهری به عنوان دلسوز فرهنگ کشور در این مناظره مطرح کردند و استفاده از خبر دروغ برای مغلوب کردن حریف خود دور از انتظار و کاری ناشایست بود.

وی افزود: مطهری ادعا کرده بود که روانبخش در مناظره‌اش با زاکانی گفته است که محصولی 450 میلیون تومان خمسش را برای تبلیغات انتخاباتی جبهه متحد اختصاص داده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در مورد مباحث مطرح شده در مناظره‌اش با زاکانی توضیح داد: در آن مناظره زاکانی با مطرح کردن این موضوع که محصولی 450 میلیون تومان خمس داده است قصد داشت ثابت کند که یک فرد ثروتمند حامی جبهه پایداری است؛ که من نیز در جواب گفتم این نشان دهنده ایمانش است. چه اشکالی دارد که شخصی ثروتمند باشد و خمسش را هم بدهد؛ بنابراین هیچ صحبتی از کمک مالی محصولی به جبهه پایداری نبود.

روانبخش ادامه داد: هیچ تخلف مالی در کارنامه محصولی چه در وزارت کشور و چه در وزارت رفاه وجود ندارد چرا که اگر داشت همین آقایان خبرش را به کره ماه نیز می‌رساندند.

وی خطاب به اعضای جبهه متحد گفت: در میان شما سرمایه دارانی وجود دارند که می‌توانند بازار را بخرند و آزاد کنند. پس بنابراین سرمایه دار بودن در صورتی که شرعی باشد هیچ اشکالی ندارد.

این کاندیدای جبهه پایداری ضمن گلایه از مطهری بخاطر لغو یک طرفه مناظره امروز در دانشگاه علم و صنعت، خاطرنشان کرد:‌ من توسط این رسانه آمادگی خودم را برای مناظره با علی مطهری در هر زمانی که وقت داشته باشد اعلام می‌کنم.