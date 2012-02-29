400 واحد غذایی مازندران دارای پروانه بهره برداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحییه نمایشگاه صنایع غذایی مازندران در قائم شهر، مازندران را در بخش صنایع غذایی و تبدیلی در سطح کشورحائز رتبه ممتاز دانست.

وی افزود: مازندران از فرآورده های لبنی برتر ملی و بین المللی برخودار بوده و در عرصه فرآورده های گوشتی، لبنی و آردی از امتیازات خاصی بهره مند است.

هاشم پور، از فعالیت 400 واحد غذایی دارای پروانه بهره برداری در استان خبر داد و گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی این استان قابلیت صادراتی دارند که در پنج سفر اخیر به کشورهای مختلف دنیا از نزدیک شاهد عقد قراردادهای صاحبان و مدیران صنعت غذایی استان با طرفهای خارجی بودیم.

وی تصریح کرد: مدیریت در یک بنگاه اقتصادی باید از یک منطق اقتصادی و علمی پیروی کند که فاکتورها و شاخص های خاص خود را طلب می کند و ازاوضاع اقتصادی واحدهای تولیدی چنین استنباط می شود که مسابقه پایان ناپذیری در حوزه صنعت و تجارت داخلی و خارجی در جریان بوده و موضوع مهمی که در پیش روی صنعتگران و تجار خودنمایی می کند،عامل قیمت تمام شده است.

هاشم پور بیان داشت: تولیدکنندگان باید به دنبال کاهش بهای تمام شده محصولات باشند تا در عرصه رقابت داخلی و بین المللی پیروز شوند.

این مسئول صنعتی مازندران، خواستار توجه بیش از پیش به بهره وری، منابع و نیروی انسانی، تکنولوژی و فناوریهای کارخانجات و عوامل دخیل در تولید شد.

وی اذعان داشت: در صورتی که مدیران اقتصادی و تولیدی تنها نگاه به بازارهای داخلی و محلی داشته باشند و به آن اکتفا کنند نخواهند توانست در بازارهای هدف با رقبای مهم خود رقابت کنند.

رئیس سازمان صعت، معدن و تجارت مازندران بیان داشت: شرایط انقباضی و عملکرد بانکها را که بشکلی تحریم داخلی را تداعی می کند به همراه تورم و تحریم خارجی شرایط را بر بنگاههای تولیدی سخت و دشوار کرده است.

هاشم پور گفت: این آمادگی را داریم که در حد توان در خدمت صنعتگران استان باشیم.

وی از واردکننندگان کالا و ماشین آلات خواست در صورتی که با مشکل تامین ارز روبرو شدند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کنند که بلافاصله این معضل حل خواهد شد.

