جبهه پایداری یکی از الطاف خداوند است/ پیغام به جبهه متحد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری شامگاه امروز در همایش انتخاباتی این جبهه که در مسجد جامع نارمک برگزار شد با بیان اینکه خرابکاری مسئولین تقصیر مردمی است که به آنها رای داده اند گفت: مردم باید در انتخاب خود دقت کنند.

آقاتهرانی با بیان اینکه اگر رای نیاورم راحت تر می شوم گفت: در این صورت به قم می روم چرا که هم در حوزه تدریس می‌کنم و هم اینکه یک مغازه دو دهنه دارم لذا تنها برای احساس وظیفه در انتخابات حضور پیدا کرده ام.

وی با تاکید بر اینکه جبهه پایداری کامل شده اصولگرایی است افزود: ما هیچ چیز نویی نداریم و تنها می خواهیم سخنان رهبر معظم انقلاب عملیاتی شود. علت شروع بکار جبهه پایداری هم این بود که دیدیم در مجلس متاسفانه برخی نمایندگان یکی به نعل و یکی به میخ می زنند و با عملکرد خود و دامن زدن به مسائلی مانند کهریزک و ساختمان سبحان می خواهند فتنه گران را تطهیر کنند.

دبیرکل جبهه پایداری با اشاره به قرار گرفتن نامش در فهرست توحید و عدالت که منسوب به جریان انحرافی است ادامه داد: متاسفانه جبهه انحراف لیستی منتشر کرد و بنده را در نفر اول گذاشت که بعد از اطلاع از این قضیه سریعا از طریق رسانه ها این موضوع را تکذیب کردم اگر فردی از کاندیداهای جبهه پایداری در این لیست باشد و از جبهه انحراف اعلام برائت نکند سریعا از لیست جبهه پایداری کنار گذاشته می شود.

آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه متاسفانه در چند وقت اخیر خیلی ها به جبهه پایداری تهمت زدند گفت: بعضی از مشکلات در جامعه به مدیریت مجلس ونبود نظارت بر می گردد. مجلس در راس امور است و اگر یک تعداد آدم خوب و متدین در مجلس داشته باشیم می توان کار کرد.

وی با اشاره به اینکه جبهه پایداری یکی از الطاف خداوند است گفت: رهبر معظم انقلاب در هر دوره از انتخابات 4 یا 5 ماه قبل از آن مفصل در مورد انتخابات صحبت می کردند اما در این دوره این سخنان کمتر بود احساس می کنم ایشان معتقد است یک عده حرف ایشان را در جامعه تکرار می کنند. امیدوارم جبهه پایداری، این گروه باشد.

آقاتهرانی با بیان اینکه وقتی اصلاح طلبان حضور جدی در انتخابات ندارند رقابت میان اصولگرایان طبیعی است گفت: رقابت باید سالم باشد و کسی نباید برای رای آوردن دیگران را تخریب کند.

وی با اشاره به حضور خود در مجمع نمایندگان شهر تهران گفت: ما در مجمع نمایندگان تهران از ابتدا 4 یا 5 کار جدی را شروع کردیم اما خدا را شاهد می گیرم یکی از آقایان نمایندگان تهران بعد از حضور در جلسه اول دیگر هیچ وقت نیامد.لذا معتقدم یک نماینده باید در پایان فعالیت خود کارنامه اش را به مردم ارائه دهد.

دبیرکل جبهه پایداری در خصوص برخی شبهات در مورد کمک های مالی به جبهه پایداری گفت: این جهبه کمترین تبلیغات در شهر تهران را دارد و در ابتدای شروع تبلیغات به اعضا عنوان کردیم که نفری 10 میلیون تومان برای این کار به ما بدهند خود بنده هم یک ریال برای تبلیغات ندارم.

آقاتهرانی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد انتشار نامه اخیرش که خطاب به آیت الله مهدوی کنی بوده است، گفت: متاسفانه فضای رسانه ای سنگین علیه ما وجود دارد. هم اکنون 26 سایت از یک طرف حمایت می کنند و 4 سایت هم ازما حمایت می کردند که سه تای آنها را فیلتر کردند. من به اعضای جبهه متحد اصولگرایان هم پیغام دادم اگر قرار باشد نامه‌ها منتشر شود ما هم نامه های زیادی در دست داریم.