حجت الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همانند سنوات گذشته به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه(س) از عصر جمعه ویژه برنامه های حرم آغاز میشود.
وی همچنین با بیان اینکه جمعه بعد از نماز مغرب و عشا مراسم نوحه خوانی و سخنرانی در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار میشود، گفت: سخنران این مراسم حجت الاسلام فرحزاد و مداح مراسم اخباری است.
مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: در روز وفات حضرت معصومه(س) ساعت 9 صبح تا قبل از نماز ظهر و عصر مراسمی در حرم مطهر برگزار میشود و سخنران این مراسم حجت الاسلام صدیقی و مداح آن آقای میرداماد است.
حجت الاسلام نظری بیان کرد: عصر شنبه مراسم سخنرانی حجت الاسلام مومنی و با مداحی حیدرزاده برگزار میشود.
وی ادامه داد: شنبه شب نیز بعد از نماز مغرب و عشا مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام توکلی و مداحی حاج حسن باقری برگزار می شود.
مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه(س) بیان کرد: برنامه ای ویژه نیز در صبح روز شنبه تحت عنوان حرکت هیئتهای مذهبی قم و هیئتهای مذهبی مشهد برگزار میشود.
وی گفت: این هیئتها از محل بیت النور به سمت بازار و در نهایت به سمت حرم مطهر حرکت می کنند.
مراسم شعرخوانی
حجت الاسلام نظری افزود: از دیگر مراسمی که در سالروز وفات حضرت معصومه(س) برگزار میشود، مراسم شعر خوانی است که در شب دوشنبه در حرم مطهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: این مراسم با حضور مردم و شعرا بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشود.
نظری در گفتگو با مهر:
مراسم سالروز وفات فاطمه حضرت معصومه(س) در حرم مطهر برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه(س) از برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز وفات کریمه اهل بیت(ع) در حرم مطهر خبر داد.
حجت الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همانند سنوات گذشته به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه(س) از عصر جمعه ویژه برنامه های حرم آغاز میشود.
نظر شما