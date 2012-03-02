حجت الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همانند سنوات گذشته به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه(س) از عصر جمعه ویژه برنامه های حرم آغاز می‌شود.



وی همچنین با بیان اینکه جمعه بعد از نماز مغرب و عشا مراسم نوحه خوانی و سخنرانی در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود، گفت: سخنران این مراسم حجت الاسلام فرحزاد و مداح مراسم اخباری است.



مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: در روز وفات حضرت معصومه(س) ساعت 9 صبح تا قبل از نماز ظهر و عصر مراسمی در حرم مطهر برگزار می‌شود و سخنران این مراسم حجت الاسلام صدیقی و مداح آن آقای میرداماد است.



حجت الاسلام نظری بیان کرد: عصر شنبه مراسم سخنرانی حجت الاسلام مومنی و با مداحی حیدرزاده برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: شنبه شب نیز بعد از نماز مغرب و عشا مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام توکلی و مداحی حاج حسن باقری برگزار می شود.



مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه(س) بیان کرد: برنامه ای ویژه نیز در صبح روز شنبه تحت عنوان حرکت هیئت‌های مذهبی قم و هیئت‌های مذهبی مشهد برگزار می‌شود.



وی گفت: این هیئت‌ها از محل بیت النور به سمت بازار و در نهایت به سمت حرم مطهر حرکت می کنند.



مراسم شعرخوانی



حجت الاسلام نظری افزود: از دیگر مراسمی که در سالروز وفات حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود، مراسم شعر خوانی است که در شب دوشنبه در حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: این مراسم با حضور مردم و شعرا بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

