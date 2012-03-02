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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۰

آیت الله مهدوی کنی :

امیدواریم این انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان باشد

امیدواریم این انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان باشد

رئیس مجلس خبرگان رهبری بعد از انداختن رای خود به صندوق اخذ رای گفت:امیدواریم انتخابات مجلس نهم مشت محکمی بر دهان دشمنان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری دقایقی پیش در دانشگاه امام صادق رای خود را به صندوق انداخت و سپس در جمع خبرنگاران بیان داشت: حضور در انتخابات به معنای استفاده از حق قانونی و دینی و ملی است.

وی افزود: از مردم می خواهم در این انتخابات با شور و نشاط شرکت کنند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: آنچه مهم است شرکت عموم مردم در انتخابات است و البته بعد از مشارکت انتخاب خوب هم مهم است و مردم باید کسانی را انتخاب کنند که دلسوز،کارآمد ، صالح و در مسیر امام و انقلاب و شهدا باشند.

وی در پایان گفت: امیدواریم این انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان باشد.

کد مطلب 1548489

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