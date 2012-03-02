به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری دقایقی پیش در دانشگاه امام صادق رای خود را به صندوق انداخت و سپس در جمع خبرنگاران بیان داشت: حضور در انتخابات به معنای استفاده از حق قانونی و دینی و ملی است.

وی افزود: از مردم می خواهم در این انتخابات با شور و نشاط شرکت کنند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: آنچه مهم است شرکت عموم مردم در انتخابات است و البته بعد از مشارکت انتخاب خوب هم مهم است و مردم باید کسانی را انتخاب کنند که دلسوز،کارآمد ، صالح و در مسیر امام و انقلاب و شهدا باشند.

وی در پایان گفت: امیدواریم این انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان باشد.