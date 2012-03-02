دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل هواپیمای بدون سرنشین ساختند

عسکر جان علی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محسن رجبی، مجتبی قلی تبار و مسعود رضوانی از دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با راهنمایی پرفسور مفید گرجی و دکتر علی معظمی گودرزی موفق به ساخت هواپیمای بدون سرنشین شدند.

وی افزود: خانواده دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل امروز شاهد این اختراع ارزشمند بودند.

جانعلی زاده در باره ساخت این هواپیما افزود: برای ساخت این هواپیما بیش از 15 میلیون ریال هزینه شده است.

رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، وزن هواپیمای بدون سرنشین را دو کیلو و 100 گرم اعلام کرد و اظهار داشت: طول و عرض این هواپیما 1.5 متر، برد این هواپیما دو کیلومتر است.

وی جنس این هواپیما از چوب بالسا اعلام کرد و گفت: حدود شش ماه طول کشید تا ابتکار به ثمر بنشیند و در این مدت دانشجویان از حمایت دانشگاه نوشیروانی بابل برای فراهم کردن امکانات و وسایل مورد نیاز برخوردار بودند.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با فعالیت های علمی و تحقیقاتی که در وهله ی اول حاصل تلاش دانشجویان، راهنمایی اساتید فرهیخته و ارجمند و پشتوانه مدیریت دانشگاه است، موجبات اقتدار ملی را فراهیم آوریم.

جان علی زاده بیان داشت: با توجه به این که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم خطاب به دانشجویان افزود: شما به فرموده مقام معظم رهبری افسران جنگ نرم هستید و با حضور پر شورتان در روز 12 اسفند بار دیگر دشمن را در رسیدن به اهداف سوءشان ناکام خواهید کرد.