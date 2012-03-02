  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

اطلاعیه 25 ستاد انتخابات/

شعب اخذ رأی در صورت نیاز به تعرفه بیشتر به فرمانداری یا بخشداری اطلاع دهند

شعب اخذ رأی در صورت نیاز به تعرفه بیشتر به فرمانداری یا بخشداری اطلاع دهند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ کرد در صورت نیاز به دریافت ‏تعرفه های بیشتر به فرمانداری یا بخشداری اطلاع دهند.‏

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 25 اعلام کرد: با توجه به حضور ملت حماسه ساز اسلامی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ می گردد سریعا تعرفه ها و برگ های رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به فرمانداری و بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.

کد مطلب 1549320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها