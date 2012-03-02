شعب اخذ رأی در صورت نیاز به تعرفه بیشتر به فرمانداری یا بخشداری اطلاع دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 25 اعلام کرد: با توجه به حضور ملت حماسه ساز اسلامی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ می گردد سریعا تعرفه ها و برگ های رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به فرمانداری و بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.