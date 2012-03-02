حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمنان انقلاب را مایوس کرد

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دشمنان انقلاب را مایوس و نا امید کرد.
وی ادامه داد: امروزه مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات نشان دادند همچنان حامی و پشتیبان این نظام و انقلاب هستند و این حضور سبب عقب نشینی دشمنان شد.
نائب رئیس شورای اسلامی اشتهارد کرج افزود: مردم با حضور پرشکوه خود در پای صندوق های رای سرنوشت خود را تعیین کردند.
وی گفت: این ملت امروز با حضور پرشکوه و حداکثری خود به دشمنان و مستکبران جهان نشان دادند که این تحریمها هیچ اثری نداشته و مردم با رایهای خود آنها را مایوس و نا امید کردند.
صفری افزود: این حضور مشت محکم دیگری بر دهان مستکبران و دشمنان جمهوری اسلامی ایران بود.
کرج - خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای اسلامی اشتهارد کرج گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دشمنان انقلاب را مایوس و نا امید کرد.
محمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دشمنان انقلاب را مایوس و نا امید کرد.
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