  1. استانها
  2. البرز
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

صفوی عنوان کرد:

حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمنان انقلاب را مایوس کرد

حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمنان انقلاب را مایوس کرد

کرج - خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای اسلامی اشتهارد کرج گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دشمنان انقلاب را مایوس و نا امید کرد.

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دشمنان انقلاب را مایوس و نا امید کرد.

وی ادامه داد: امروزه مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات نشان دادند همچنان حامی و پشتیبان این نظام و انقلاب هستند و این حضور سبب عقب نشینی دشمنان شد.

نائب رئیس شورای اسلامی اشتهارد کرج افزود: مردم با حضور پرشکوه خود در پای صندوق های رای سرنوشت خود را تعیین کردند.

وی گفت: این ملت امروز با حضور پرشکوه و حداکثری خود به دشمنان و مستکبران جهان نشان دادند که این تحریم‌ها هیچ اثری نداشته و مردم با رای‌های خود آنها را مایوس و نا امید کردند.

صفری افزود: این حضور مشت محکم دیگری بر دهان مستکبران و دشمنان جمهوری اسلامی ایران بود.

کد مطلب 1549430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها