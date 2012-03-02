280 هزار تعرفه رای در ایلام به صندوقها ریخته شد/مشارکت 76 درصدی مردم استان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین آماری که خبرنگار مهر در استان ایلام کسب کرده است، در مجموع کلی 280 هزار تعرفه رای در استان ایلام به صندوقهای رای ریخته شده است که از مشارکت 76 درصدی مردم استان در انتخابات حکایت دارد.

این آمار از دو حوزه انتخابیه شمال شامل شهرستانهای ایلام، مهران، ملکشاهی، ایوان و شیروان چرداول و حوزه جنوبی شامل شهرستانهای دهلران، آبدانان و دره شهر است.

در استان ایلام سه نفر به مجلس راه پیدا می کنند که از این تعداد دو نفر در حوزه شمالی و یک نفر در حوزه جنوبی است.

هم اکنون نیز شمارش آرا در استان ایلام آغاز شده است.

اصلاحیه: پیش از این در متن این خبر تعداد آرای ماخوذه در ایلام به اشتباه 380 هزار رای اعلام شده بود که بدینوسیله ضمن پوزش تصحیح می شود.

