جاده های استان کرمانشاه یخ زدند

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود جبهه هوایی سرد و بارش برف و باران از چند روز قبل در کرمانشاه، بسیاری از جاده های استان دچار یخ زدگی شده اند که در برخی مواقع، عبور و مرور وسایل نقلیه را کند و حتی ناممکن کرده است.

بر پایه این گزارش، مسیر مواصلاتی کرمانشاه به بیستون و سنقر به علت برودت هوا در حال حاضر یخ زده است و وسایل نقلیه برای عبور از گردنه های این مسیر، باید از زنجیر چرخ استفاده کنند.

در مسیر سرفیروزآباد به کرمانشاه نیز وضعیف جاده ها به همین منوال است و رانندگان برای عبور و مرور باید بسیار دقت کنند.

یدالله محمدی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: به علت بارش های اخیر و سردی هوا بیشتر جاده های کرمانشاه دچار یخ زدگی شده اند.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه می افزاید: نیروهای این اداره در مسیرهای برف گیر مستقر هستند و در حال امداد رسانی به رانندگان هستند.

محمدی می گوید: دیروز که مصادف با برگزاری انتخابات در این استان بود، تردد وسایل نقلیه در جاده های بیرون شهری افزایش یافته است، ولی خوشبختانه در این مدت مشکل خاصی نداشته ایم.

براساس این گزارش، در برخی از جاده های استان کرمانشاه عبور و مرور تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.