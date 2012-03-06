انتخابات ایران زلزله سیاسی در دنیای غرب به راه انداخت

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه فشارها و تهدید های دشمنان در نزدیکی انتخابات ایران در اوج قرار گرفته بود اظهارداشت: دشمنان با کاهش مشارکت مردم قصد داشتند ادعای پوشالی تقلب در انتخابات 88را محقق شده تلقی کنند اما مردم با حضور خود در انتخابات ثابت کردند که نظام را عاری از این ادعای پوشالی می دانند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران وفادار به نظام خود هستند افزود: مردم با تحمل سختی ها و با وجود برخی گلایه ها که از مسوولان دارند اما آنرا با حمایت از نظام مخلوط نکردند و دراین انتخابات بار دیگر حمایت بی شائبه خود را از انقلابشان نشان دادند.

عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرافکنی های دنیای غرب علیه انتخابات ایران خاطرنشان کرد: کشورهای غربی چشمان خود را بر عظمت و شکوهی که مردم ایران در 12 اسفند آفریدند، بسته اند و با تحریف اخبار انتخابات سعی در انحراف افکار عمومی دنیا را دارند.

وی با بیان اینکه انتخابات ایران یک زلزله سیاسی در غرب و آمریکا به راه انداخت، گفت: اگر دنیای غرب دست از تقابل با ایران برندارد دچار خسارت عظیمی می شود و پیامدهای این انتخابات دامن آنان را خواهد گرفت.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی انتخابات 90 را معماری جدید ملت ایران بعد از فتنه 88 دانست و تصریح کرد: این انتخابات دستاورد ملت ایران بود که در نزدیکی ایام عید آنرا به نظام هدیه داد.

سروی به بیان اینکه ما دراین انتخبات دچار یک رقابت دورن گروهی شدیم خاطرنشان کرد: رقابت ها بعد از انتخابات باید تبدیل به رفاقت ها شده و رهبران و کسانیکه در راس هرم نیروهای اصولگرا قرار دارند اختلاف سلیقه ها را به سمت همگرایی و وحدت هدایت کنند.