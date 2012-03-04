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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

میزان عیدی بازنشستگان مشخص شد/ اعتراض بازنشستگان

میزان عیدی بازنشستگان مشخص شد/ اعتراض بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغ عیدی بازنشستگان مشخص شد اما با توجه به کم بودن این مبلغ بازنشستگان روز چهارشنبه اعتراض خود را اعلام می‌کنند.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبلغ عیدی بازنشستگان تا روز گذشته مشخص نبود و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هیچ مبلغی به ما اعلام نشده بود و ما همچنان در انتظار عیدی درخواستی خود یعنی همان دو برابر حقوق بودیم.

به گفته وی ، اما امروز به یکباره متوجه شدیم که عیدی بازنشستگان همانند سال گذشته با همان مبلغ 350 هزار تومان در حال پرداخت به آنها است.

وی با اشاره به اینکه نسبت به مبلغ عیدی اعتراض داریم، گفت: با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخی به مکاتبات انجام شده نداده و وقت ملاقاتی نیز برای ما تعیین نشده است به همین دلیل روز چهارشنبه با حضور در وزارت رفاه اعتراض می‌کنیم.

کد مطلب 1551047

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