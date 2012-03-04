آجیل و خشکبار در مشهد با قیمت عمده فروشی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور گفت: با توجه به سود اندک فروشندگان آجیل و خشکبار، مقرر شده است که کالاهای عرضه شده در این طرح با قیمت عمده فروشی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

علیرضا ممقانی در خصوص طرح فروش فوق العاده ایام نوروز اظهار داشت: این طرح از 5 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 5 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد یافت و 55 واحد صنفی فعال در این طرح شرکت خواهند کرد.

وی بیان کرد: برای ایام پایانی سال جای هیچگونه نگرانی نیست و بازرسان اتحادیه به طور مستمر از واحدهای صنفی سرکشی می کنند و همچنین خوشبختانه کمبودی را در بازار مشاهده نخواهیم کرد.

تحقیقات احداث شهرک آجیل و خشکبار در مشهد انجام شده است

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار مشهد گفت: کارهای تحقیقاتی و علمی شهرک تخصصی آجیل و خشکبار در مشهد پایان یافته و تنها تعیین زمین این شهرک و بروکراسی اداری آن در حال اقدام است که امیدواریم هرچه سریعتر انجام گیرد.

علیرضا ارزانی ادامه داد: شهرک تخصصی به منظور ارائه آجیل و خشکبار با کیفیت به مردم ایجاد شده است تا مصرف کنندگان بتوانند به راحتی اطمینان کنند.

وی افزود: به دلیل اینکه مشهد یکی از قطب های تولید آجیل و خشکبار کشور است و همچنین بیشترین میزان مصرف را در بین شهرهای کشور دارد به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

ارزانی گفت: از مردم تقاضا داریم خریدهای خود را به روزهای پایانی سال نیندازند تا بتوانند راحتتر مایحتاج خود را تامین کنند.

صنف لوازم خانگی مشهد در طرح فروش فوق العاده شرکت کرده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: واحدهای فعال این صنف در طرح فروش فوق العاده شرکت کرده اند و مردم می توانند با توجه به بنر نصب شده بر سر درب مغازه ها آنها را شناسایی کنند.

مجید کسائیان ادامه داد: با توجه به سود کم فروشندگان لوازم خانگی مقرر شده کالاهای توزیعی پایین تر از نرخ بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد در خصوص قیمت ها بیان کرد: برخی از کالا ها توسط کارخانجات، افزایش 10 درصدی داشته است، اما هنوز مشخص نیست این افزایش قیمت با مجوز بوده و یا توسط کارخانجات صورت گرفته است.

کسائیان در ارتباط با بازار شب عید اعلام کرد: پیش بینی می شود بازار فعال و محرکی داشته باشیم و همچنین هیچگونه کمبودی در این ایام وجود نخواهد داشت.

وی افزود: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده و پس از نوسانات قیمت ها در هفته های اخیر ما شاهد آرامش در بازار هستیم.