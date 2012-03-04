مسئولان وامدار فقرا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در نشست سالروز تاسیس کمیته امداد و هفته نیکوکاری به پتانسیل و ظرفیت بالای اقتصادی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ فقیری نباید در استان بوشهر وجود داشته باشد در حالیکه یک چهارم جمعیت استان را جمعیت فقیر تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال جدید و ایام نوروز، ادامه داد: در این ایام مشکلات اقتصادی خانواده‌های تهی‌دست بیشتر نمایان می‌شود و برای رفع مشکلات این قشر به جهاد نیکوکاری نیاز داریم.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: فقر و نیازمندی قشر فقیر در این ایام بیشتر می‌شود و مسئولان و دستگاه‌های حمایتی باید تلاش بیشتری برای کاهش نیازمندیهای این افراد انجام دهند.

وی فشارهای اقتصادی را یکی از مهم‌ترین مشکلات انقلابها دانست و افزود: دشمنان سعی دارند از طریق اعمال فشارهای اقتصادی کشورهای انقلابی را تحت فشار قرار دهند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته امام خمینی (ره) برای حل و رفع مشکلات اقتصادی، ادامه داد: مشکلات محرومان و اقشار ضعیف جامعه باید بدون بروکراسی انجام شود و مشکلات مرتفع شود.

وی اضافه کرد: اگر کمیته امداد امام خمینی(ره) تشکیل نمی‌شد‏ کمبود بزرگی در نظام احساس می‌شد و این نهاد در رفع محدودیتها و محرومیتها به صورت دانش‌بنیان و توانمندسازی مددجویان در راستای خودکفایی برنامه‌ریزی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: با استفاده از کمکهای خیران و سایر نهادها باید تلاش کنیم تا سفره فقرا در شب عید خالی نماند.

وی به کوتاهی برخی از دستگاه‌های حمایتی در وظایف خود به خاطر خدمات کمیته امداد افزود: کمیته امداد بسیاری از مشکلات خانواده‌های کم درآمد را جبران کرده است.