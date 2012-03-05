کتاب "گردان قاطر چی ها" در کلاله نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با رویکرد حفظ، اشاعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی هنری گرگان و مرکز فرهنگی هنری کلاله برگزار شد.

کتاب گردان قاطرچی ها توسط داوود امیریان نوشته شد و این نویسنده در این نشست به سئوالهای زیادی درباره کتاب خود به حاضرین پاسخ داد.

مدیر کانون گلستان عصر یکشنبه در حاشیه این نشست گفت: انتقال مفاهیم دفاع مقدس و واقعیات آن به نسل جدید در قالب نوشته کار بسیار دشواری است که گردان قاطچی ها توانسته به زبان طنز این مفاهیم را به نوجوانان ما انتقال .

حسین سمیعی گفت: امروز جنگ فیزیکی خیلی مطرح نیست و دشمن امروز در صحنه جنگ نرم را در پیش گرفته که ما در کانون با فعالیت های چهل گانه در مقابل این جنگ در حال مقابله هستیم.



داوود امیریان خود در زمان نوجوانی در جنگ تحمیلی به عنوان رزمنده حضور داشته و صحنه های بیش از 26عنوان کتابی را که با موضوع دفاع مقدس نوشته برایش تا حدود زیادی واقعی و ملموس است.

استان گلستان در سال جاری نقد کتابهای رمان نوجوان همچون: "جزیره" نوشته داریوش عابدی با حضور نویسنده و مربیان و کارشناسان استان و اعضای ادبی استان، رمان"هستی" نوشته فرهاد حسن زاده با حضور مدیر استان، کارشناسان و مربیان، کتاب "جادوگر بیکار" نوشته جانی روداری، ترجمه مهناز صدری و مجموعه شعر "آقای تابستان" سروده منیره هاشمی با حضور مهمان ویژه آقای عبدالرحمان اونق نویسنده رمان نوجوان و مربیان استان، رمان "بادبادکها در شهر" نوشته یوسف قوجق و رمان"گردان قاطر چی ها" نوشته داوود امیریان با حضور نویسنده و مربیان و اعضای ادبی استان، برگزار کرد.