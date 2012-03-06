حضور موثر شبکه رادیویی البرز در انتخابات مجلس

مدیر روابط عمومی شبکه رادیویی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد این شبکه رادیویی در ایام انتخابات اظهار داشت: در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که از حساسیت بالایی برخوردار بود، شبکه رادیویی البرز تدارک ویژه‌ای برای تولید و پخش برنامه‌های ویژه این مناسبت به عمل آورد.



مجتبی امین الرعایا افزود: شبکه البرز همگام و هم صدا با مردم با استقرار جایگاهی در مسجد جامع رجایی شهر کرج ،در روز انتخابات و با ارسال 16 ساعت برنامه زنده رادیویی ،حضور پر شور و موثر خود را ثابت کرد.

امین الرعایا با اشاره به برنامه های پخش شده از شبکه رادیویی البرز طی مدت انتخابات، اظهار داشت: چهار گروه برنامه ساز این شبکه با تهیه و پخش برنامه ی زنده "انتخاب ما"از ساعت6 صبح تا 23 شب روز جمعه 12 اسفند با استقرار استودیوی سیار در آن جایگاه حضور مردم همیشه در صحنه و انقلابی کرج را به روی آنتن بردند.



وی افزود:ضمن آن حضور گزارشگران این شبکه در استانداری، فرمانداری و شهر کرج و دیگر شهرستان ها ی این استان، تمام مراسم و حضور مردمی را تحت پوشش قرار دادند.



امین الرعایا ادامه داد: پخش بیانات حضرت امام خمینی(ره)و انعکاس حضور مقام معظم رهبری در پای صندوق رای و ارائه گزارش های مردمی، گزارش هایی از حضور مسئولان و مصاحبه با آنها و انعکاس لحظه به لحظه خبر و حضور مردم بخش هایی از این برنامه بود.



به گفته مدیر روابط عمومی شبکه رادیویی البرز گفتگو با مسئولان استانی و شهری در استودیوی سیار این شبکه همچون استاندار، فرماندار، شهردار، فرماندهی نیروی انتظامی استان و ... دیگر بخش های این برنامه را تشکیل می داد.



وی با اشاره به اختصاص حدود 1000دقیقه برنامه در روز 12 اسفند ماه از شبکه البرز، این برنامه ها را زمینه ساز شور و شوق و زیبایی وصف ناشدنی انتخابات در کرج توصیف کرد.



امین الرعایا اظهار داشت: حضور پر رنگ مردمی، مردان و زنان سالخورده، عروس و داماد و رای اولی ها با کیک و شیرینی بر حس و حال مسجد جامع رجایی شهر کرج افزود.









وی گفت:ویژه برنامه های رادیو البرز از تاریخ 7 اسفند با شرکت در جلسه انتخابات با حضور معاون صدا و مدیران برنامه‌ساز در ساختمان شهدای رادیو آغاز شد.

4035 دقیقه برنامه " انتخاب ما" به روی آنتن رفت



برگزاری جلسه شورای مدیران با حضور مدیران برنامه‌ساز ویژه انتخابات، برگزاری جلسه شورای اجرایی و جلسه طرح و برنامه شبکه در تاریخهای 8، 9 و 10 اسفند به منظور هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه روز انتخابات و روز قبل از آن، پیش بینی ویژه برنامه‌های نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهیه کنداکتور یک صفحه‌ای و اعمال تغییرات لحظه به لحظه برنامه‌ها در آن، انتخاب نام واحد "انتخاب ما" برای ویژه برنامه‌های انتخابات، ویژه برنامه هایی بود به گفته امین الرعایا طی این مدت پخش شد.



وی یادآور شد:رادیو البرز در مجموع مدت پیش‌بینی ویژه برنامه برای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی 4035 دقیقه (67 ساعت) در قالب 184 عنوان برنامه به روی آنتن برد که حاصل حضور پررنگ و موثر عوامل برنامه‌ساز در راستای تولید برنامه‌های طراوت بخش و نوآورانه مرتبط با این ایام بوده است.



وی این برنامه را شامل پخش 124 برنامه با عنوان "انتخاب ما" به مدت 3735 دقیقه و همچنین رویدادهای البرز در قالب 60 برنامه 300 دقیقه ای برشمرد.



27 کارشناس در رادیو البرز درباره انتخابات نهم مجلس اظهار نظر کردند



امین الرعایا همچنین با اشاره به حضور کارشناسان در این رسانه با موضوع انتخابات، یادآور شد: در برنامه‌های کارشناسی با دعوت از 27 نفر کارشناس مذهبی، علمی و انقلابی، 1495 دقیقه (25 ساعت) تعداد 80 برنامه پخش شد.



وی افزود: برگزاری میزگرد به تعداد 10 برنامه به مدت 600 دقیقه، آنونس‌های انتخاباتی پخش شده به میزان 750 دقیقه، استقرار واحد سیار در جایگاه‌های مسجد رجائی‌شهر کرج، فرمانداری کرج و استانداری البرز برای تهیه گزارش از جمله برنامه های به اجرا در آمده در ایام انتخابات بود.



امین الرعایا ادامه داد: اعزام استودیو سیار شبکه البرز به همراه عوامل برنامه‌ساز به مسجد رجایی‌شهر و اعزام تیم برنامه‌ساز به فرمانداری و استانداری البرز در تاریخ 12 اسفند، اعزام 5 تیم گزارشگر به همراه عوامل فنی به شهرستان‌های استان البرز شامل هشتگرد، نظرآباد، فردیس، محمدشهر و سطح شهر کرج، پخش زنده 16 ساعته ویژه برنامه "انتخاب ما، ایران ما" در تاریخ 11 و 12 اسفند در چهار بخش با حضور عوامل برنامه‌ساز را از دیگر برنامه های رادیو البرز در روزهای منتهی به انتخابات بود.



امین الرعایا موضوعات گزارشهای تهیه شده در دوره انتخابات را شامل جایگاه و اهمیت مجلس در اخذ تصمیمات مهم کشور، ضرورت و اهمیت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بایدها و نبایدهای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهمیت شرکت در انتخابات و بیان وظایف مهم و سرنوشت ساز نمایندگان مجلس در پیشرفت کشورعنوان کرد.



وی ادامه داد: اهمیت انتخاب در زندگی و مهمترین انتخاب هایی که هر کس در طول زندگی اش انجام می دهد، تهییج و تشویق مردم برای شرکت هرچه باشکوه تر در انتخابات، ارسال گزارش از صندوق های رأی گیری مستقر در مناطق مختلف استان البرز و مصاحبه با مسئولان و مردم از دیگر موضوعات گزارشها بود.