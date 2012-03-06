اعتبارات بخش آبخیزداری زنجان جوابگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به کاهش نزولات جوی و وقوع خشکسالی و کم آبی در سالهای اخیر در حوضچه های استان اقدامات آبخیزداری در حوضه ها بیش از پیش آشکارتر شد.

وی اظهار داشت: برای مقابله با معضلات و مشکلات و بحرانها و خسارتهایی از قبیل خشکسالی، سیل، کم آبی، بیابان زایی، آلودگی هوا، فرسایش خاک و تولید رسوب، مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در دستور کار قرار گرفت.

معاون آبخیزداری زنجان گفت: با توجه به کم آبی در سالهای اخیر در استان تقاضای حوضه نشیان در اغلب مناطق روستایی برای تقویت منابع آب سطحی و زیرزمینی به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و این در حالی است که اعتبارات جوابگو نیست.

موسوی تاکید کرد: از سال 56 در ایران آبخیزداری پا به عرصه نهاد که مرکزیت آن با استان زنجان بود .

وی گفت : اجرای پروژه های آبخیزداری و روند رو به رشد داشته و در شهرستانهای تابعه استان انواعی از پروژه های بیولوژیکی و مکانیکی آبخیزداری اجرا شده است .

وی افزود: پروژه های بذر کاری ، بذز پاشی ، کپه کاری ، و اقدامات مدیریتی در مراتع ، جنگلکاری در پارکهای آبخیز، احداث بندهای خاکی ذخیره ای، احداث بندهای تاخیری کنترل سیل، فرسایس و رسوب، اشاره کرد که هر کدام در حفاظت و پایدار سازی منابع زیستی حوضه آبخیز نقش داشته اند.