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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

موسوی:

اعتبارات بخش آبخیزداری زنجان جوابگوی نیازها نیست

اعتبارات بخش آبخیزداری زنجان جوابگوی نیازها نیست

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری استان زنجان، اعتبارات ملی منایع طبیعی استان زنجان را 2,2 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات استانی 920 میلیون تومان است لذا اعتبارات برای حوزه آبخیزداری 900 میلیون تومان که جوابگوی اجرای پروژه های آبخیزداری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به کاهش نزولات جوی و وقوع خشکسالی و کم آبی در سالهای اخیر در حوضچه های استان اقدامات آبخیزداری در حوضه ها بیش از پیش آشکارتر شد.

وی اظهار داشت: برای مقابله با معضلات و مشکلات و بحرانها و خسارتهایی از قبیل خشکسالی، سیل، کم آبی، بیابان زایی، آلودگی هوا، فرسایش خاک و تولید رسوب، مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در دستور کار قرار گرفت.

معاون آبخیزداری زنجان گفت: با توجه به کم آبی در سالهای اخیر در استان تقاضای حوضه نشیان در اغلب مناطق روستایی برای تقویت منابع آب سطحی و زیرزمینی به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و این در حالی است که اعتبارات جوابگو نیست.

موسوی تاکید کرد: از سال 56 در ایران آبخیزداری پا به عرصه نهاد که مرکزیت آن با استان زنجان بود .

وی گفت : اجرای پروژه های آبخیزداری و روند رو به رشد داشته و در شهرستانهای تابعه استان انواعی از پروژه های بیولوژیکی و مکانیکی آبخیزداری اجرا شده است .

وی افزود: پروژه های بذر کاری ، بذز پاشی ، کپه کاری ، و اقدامات مدیریتی در مراتع ، جنگلکاری در پارکهای آبخیز، احداث بندهای خاکی ذخیره ای، احداث بندهای تاخیری کنترل سیل، فرسایس و رسوب، اشاره کرد که هر کدام در حفاظت و پایدار سازی منابع زیستی حوضه آبخیز نقش داشته اند.

کد مطلب 1553228

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