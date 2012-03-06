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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

رضایی در گفتگو با مهر:

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی چالوس ضروری است

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی چالوس ضروری است

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی داخل شهری و خارج از شهری چالوس ضروری است.

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به نظر می رسد تابلو های تبلیغاتی در حوزه شهری و خارج شهر از نظر محتوی و ساماندهی و جانمایی دچاری تزلزل شده و نیازمند ساماندهی مجدد است.

وی ادامه داد: در یکی از جلسات شورای فرهنگ عمومی مصوبه ای مبنی بر اختصاص درآمدی از تابلو های تبلیغاتی به موضوع فرهنگ انجام شد که عملا اجرایی نشد.

رضایی گفت: سازمان های متولی اعم از شهرداریها، شوراهای شهر، اداره ارشاد و راه و ترابری باید در سریعترین زمان ممکنه با حضور نماینده فرمانداری در این حوزه تشکیل جلسه داده و مشکلات را بررسی و برنامه ریزی جدیدی را ارائه دهند.

فرماندار چالوس بیان داشت:بعضا مشاهده می شود در نقاط مختلف شهری برای تبلیغات بنر هایی روی داربست ها قرار می گیرد و خطر آفرین است  که در شان این شهر نبوده و نیاز است فقط از تابلوهای تبلیغاتی موجود استفاده شود.

رضایی افزود: ادارات مربوط به موضوع مکلف هستند تا قبل از سال جدید وضعیت این تابلوها را روشن و برنامه ریزی صحیح جهت مدیریت آن صورت پذیرد.

فرماندار چالوس تاکید کرد: محتوای تابلوها در داخل شهر در شان چالوس نیست و باید بر اساس درجه بندی محتویی تابلو ها در نقاط مختلف شهری نصب شود.

وی گفت: تابلوهای کنار جاده ها نیز دارای شناسنامه مرتبط نبوده و مشکلاتی را مخصوصا در حوزه شهر هچیرود ایجاد کرده که باید ساماندهی شود.

رضایی گفت: بنا به ضرورت موضوع و درجه اهمیت زیباسازی شهر در بعد تابلوهای تبلیغاتی نماینده ای انتخاب تا در اسرع وقت با برگزاری جلسات نسبت به بهبود وضعیت اقدام کند.

کد مطلب 1553671

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