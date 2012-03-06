مجلس خبرگان نباید در جهت تضعیف رهبری حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری شامگاه امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که در دبیرخانه این مجلس برگزار شد با بیان اینکه امیدوارم برگزاری این اجلاس برای نظام جمهوری اسلامی و تقویت رهبری مفید باشد، گفت: تعبیری که من از نظارت بر رهبری دارم این است که نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان می شود. البته من در گذشته این موضوع را به عنوان یک نظریه مطرح کردم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه ولایت فقیه که از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد، تنها یک فتوا نبود گفت: این یک نظریه بود و معنای آن رهبری مطابق اوضاع، زمان و مکان است.

وی با بیان اینکه ما در مقام این هستیم که از این نظریه (ولایت فقیه) حفاظت کنیم نه اینکه در مقام نقد و انتقاد و تضعیف باشیم، اظهار داشت: باید تلاش کنیم در این راه فداکاری و گذشت کنیم چرا که ما باید به عنوان شاخه‌هایی از شاخه‌های ولایت، این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشه‌ای اشتباهی صورت گرفت شاخه را ببریم.

آیت الله مهدوی کنی تصریح کرد: امیدواریم در این مقام از نظر علم و عمل در پاسداری از ولایت موفق باشیم و بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم که حفظ آن حافظ ما است.

وی با اشاره به ویژگی های امام خمینی(ره) گفت: راز اثر کلام امام در میان همه علما و مردم این بود که ایشان اخلاص کامل داشت ما نیز باید تلاش کنیم در اعمال خود اخلاص داشته باشیم.

دبیرجامعه روحانیت مبارز تاکید کرد : مهمترین چیزی که در پیشگاه خدا باقی می ماند باید این باشد که در نزد پروردگار فضیلت داشته باشیم.

در ادامه این جلسه آیت الله مهدوی کنی به ارائه توضیحاتی درباره دلایل حضور خود و آیت الله یزدی در عرصه وحدت اصولگرایان پرداخت و تصریح کرد که ورود جامعتین به این عرصه تنها برای وحدت نیروهای مومن و انقلابی اصولگرا بوده است.