به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این کتاب‌ها نمایشنامه‌ای است از یک نویسنده معروف شیلیایی درباره آخرین روزهای پابلو نرودا و دو کتاب دیگر، مجموعه شعرهایی است از این شاعر مبارز قرن بیستم.

آنتونیو اسکارمتا نویسنده نمایشنامه «پستچی» پس از کودتای آگوستو پینوشه در شیلی و قتل سالوادور آلنده رئیس جمهور فقید این کشور، ترک وطن کرد و دل به تبعید داد و در حال حاضر هم استاد ادبیات آمریکای لاتین در دانشگاه برلین است و همانجا زندگی می‌کند.

عنوان کتاب اخیر از شعر آرتور رمبو شاعر سمبولیست فرانسوی قرن نوزدهم گرفته شده است؛ شعری که پابلو نرودا به هنگام دیافت جایثزه نوبل در سال 1971 سخنرانی خود را با آن آغاز کرد.

اسکارمتا در این رمان از چشم یک پستچی جوان که هر روز نامه‌های بیشمار نرودا را به خانه‌اش می‌برد، از آخرین سال‌های زندگی این شاعر، چگونگی کودتای پینوشه و قتل آلنده سخن گفته است.

طنز زیبایی که این نمایشنامه‌نویس شیلیایی در بیان حوادث دوران قبل از کودتا و شرح دوستی و صمیمیت پستچی و شاعر به کار برده، کم‌نظیر است.

این کتاب که نخستین بار با عنوان «صبر آتشین» چاپ شد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و در مدتی کوتاه به چندین زبان ترجمه و تجدید چاپ شد.

این کتاب را جلال خسروشاهی از ترکی به فارسی برگردانده، اما اونات کوتلار نویسنده ترک، کار تطبیق آن را به متن فرانسه انجام داده است. ضمن اینکه ترجمه کامران فانی از متن سخنرانی پابلو نرودا در مراسم اهدای جایزه نوبل ادبیات در سال 1971 با عنوان «به سوی شهر پرشکوه» هم به ویراست جدید اضافه شده است.

این کتاب 171 صفحه‌ای در شمارگان 1650 نسخه و با بهای 6000 تومان از سوی انتشارات نگاه روانه بازار شده است.

کتاب دیگری که اخیراً از پابلو نرودا از سوی همین ناشر به چاپ رسیده، ویراست جدیدی است از «باغ زمستان» که سال‌ها پیش اصغر مهدی‌زادگان آن را فارسی برگردانده بود.

مهدی‌زادگان در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته، یادآور شده است: «صرافت ترجمه این مجموعه چیزی نبود جز پاسخگویی به یک نیاز جامعه، البته در حد بضاعت. بطور مسلم خوانندگان فهیم و شعرشناس، به داوری بخردانه حس‌آمیزی آن خواهند نشست.»

کتاب «باغ زمستان» در واقع دربردارنده دو مجموعه کامل و گزیده‌ای است از مجموعه شعرهای دیگر پابلو نرودا که از متن دوزبانه انگلیسی و اسپانیایی ترجمه شده‌اند.

این کتاب - البته به جز بخش «پرسش‌ها» - شامل 38 شعر از این شاعر مبارز شیلیایی است که این بار عموماً دارای مضامین انسانی و عاشقانه‌اند.

شعرهای «باغ زمستان» از ویژگی‌ها و ظرایف شعری خاصی نظیر ایهام، تشبیهات، چندلایگی، تناقض، بازی نحوی و هزارتویی برخورداراند.

ویراست جدید چاپ دوم این کتاب 215 صفحه‌ای در شمارگان 3000 نسخه و با بهای 6000 تومان راهی بازار شده است.

کتاب دیگری که به تازگی از نرودا و توسط نشر نگاه چاپ شده، ویراست سوم «صد غزل عاشقانه» است با ترجمه زهرا رهبانی. مترجم شعرهای این مجموعه را از متن اسپانیایی به فارسی برگردانده است.

نرودا این اشعار را به همسر ماتیلده نوروتیا تقدیم کرده است. او به خوبی ضرورت به‌کارگیری شعر در عرصه مبارزه سیاسی مردم آمریکای لاتین را دریافته بود. او به ویژه می‌دانست که سخن گفتن از عشق - آنگونه که در اشعار این مجموعه متبلور است - به دوران تاریک سرکوب و اتناق، آنگاه که شعله ای جنگ زبانه می‌کشد، کار آسانی نیست.

به هر روی شعرهای مجموعه «صد غزل عاشقانه» نگاهی است به خلاء درونی انسان؛ آنچه کمتر قلم و زبانی توان به تصویر کشیدنش را دارد.

این کتاب 127 صفحه‌ای هم در شمارگان 1650 نسخه و با بهای 3500 تومان راهی بازار شده است.