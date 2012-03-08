رقابت ماکارونی های وزنه بردار/ ماکارونی که رکورد 260 کیلو زد!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت دانشجویان دانشگاههای استان لرستان در مسابقات پل ماکارونی با حضور صدها دانشجو در سالن آمفی تئاتر دانشکده قبلی علوم پایه لرستان برگزار شد.

این مسابقات که با شور و حرارت خاصی از سوی دانشجویان پیگیری می شد محل عرض اندام پلهای ساخته شده از رشته های ماکارونی بود که برخی از آنها به خوبی در مقابل وزنه های سنگین مقاومت می کردند.

در این دوره از مسابقات که دانشگاههای مختلف استان حضور داشتند بسیاری از دانشجویان با توجه به تکمیل شدن ظرفیت سالن مسابقه سرپا نظاره گر رقابت پلهای ماکارونی بودند تا فضای پراسترس و پرشوری بر سالن مسابقات حاکم شود.

در پایان این مسابقات در رقابتی نفس گیر گروههای برتر از میان دانشگاههای شرکت کننده انتخاب شدند که جوایز اول تا سوم این مسابقات به تیم های شرکت کننده از دانشگاه لرستان رسید.

دبیر برگزاری دومین دوره مسابقات دانشجویی سازه های ماکارونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین دوره مسابقات دانشجویی سازه‌های ماکارونی استان لرستان با درخشش تیمهای شرکت کننده دانشگاه لرستان به کار خود پایان داد.

کریمی ادامه داد: دومین دوره مسابقات دانشجویی سازه های ماکارونی روز چهارشنبه با حضور 28 تیم شش نفره و با 42 سازه ماکارونی به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در پایان این دوره از مسابقات تیم مرصاد از دانشگاه لرستان با یک سازه ماکارونی 996 گرمی که موفق به تحمل 261 کیلوگرم بار شد، به مقام نخست دست یافت.

دبیر برگزاری دومین دوره مسابقات دانشجویی سازه های ماکارونی یادآور شد: همچنین تیم رها از دانشگاه لرستان با یک سازه 997 گرمی که موفق به تحمل بار 126 کیلوگرمی شد، در جایگاه دوم این مسابقات قرار گرفت.

وی ادامه داد: مقام سوم این مسابقات نیز به تیم "گلدن بریدج" از دانشگاه لرستان با یک سازه 698 کیلوگرمی که موفق به مهار 121 کیلوگرم بار شد، رسید.

کریمی یادآور شد: این مسابقات توسط انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه لرستان در راستای شناسایی دانشجویان مستعد در این زمینه برگزار شد.