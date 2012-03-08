جانباز تبریزی به کاروان شهدا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر ، این جانباز شهید در دهم شهریور ماه سال 60 در مناطق عملیاتی جنوب به علت برخورد ترکش به ناحیه کمر دچار ضایعه نخاعی شده و سال‌ها رنج مجروحیت در با خود به همراه داشت.

شهید رسول رنجبرحق‌پرست از مدتی قبل با عارض شدن نارسایی کلیه‌ها، مجبور به بستری شدن در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز شد که به دنبال این عارضه حال وی با وخامت مواجه شد.

در نهایت این شهید بزرگوار، دیشب به دنبال ایست قلبی به ندای حق لبیک گفته و به همرزمان شهید خود پیوست.

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای با تبریک و تسلیت شهادت این جانباز جنگ تحمیلی به مردم و خانواده وی اعلام کرده است که مراسم تشییع این شهید بزرگوار روز جمعه (فردا) بعد از اقامه نماز جمعه در محل مصلای امام تبریز با حضور مردم و نماینده ولی‌ فقیه در استان برگزار و با بدرقه امت حزب‌الله و نمازگزاران در وادی رحمت و گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

