  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

قرعه کشی مقدماتی جام جهانی/

مهدوی‌کیا نام ایران را از گلدان بیرون کشید

مهدوی‌کیا نام ایران را از گلدان بیرون کشید

نخستین گوی قرعه کشی مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا توسط مهدوی کیا از گلدان خارج شدکه نام ایران در آن قرار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی دور پایانی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014برزیل در قاره آسیا،  ظهر روز جمعه به وقت تهران در کوالالامپور انجام شد و تیم ملی ایران حریفانش را شناخت.

در این قرعه کشی کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران و مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم ملی حضور داشتند و ایران با کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه شد. مهدوی کیا و میاموتو از ژاپن در قرعه کشی شرکت کردند و نخستین گوی که از گلدان خارج شد توسط مهدوی کیا بود که نام ایران در آن قرار داشت.

در پایان مرحله دوم گروهی مقدماتی جام جهانی دو تیم اول هر گروه به طور مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود خواهند کرد و تیم برتر پلی‌آف قاره آسیا (برنده مصاف تیم‌های سوم دو گروه) در یک دیدار پلی‌آف دیگر برای راهیابی به جام جهانی با نماینده آمریکای جنوبی بازی خواهد کرد.

کد مطلب 1555604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها