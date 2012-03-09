به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی دور پایانی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014برزیل در قاره آسیا، ظهر روز جمعه به وقت تهران در کوالالامپور انجام شد و تیم ملی ایران حریفانش را شناخت.

در این قرعه کشی کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران و مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم ملی حضور داشتند و ایران با کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه شد. مهدوی کیا و میاموتو از ژاپن در قرعه کشی شرکت کردند و نخستین گوی که از گلدان خارج شد توسط مهدوی کیا بود که نام ایران در آن قرار داشت.

در پایان مرحله دوم گروهی مقدماتی جام جهانی دو تیم اول هر گروه به طور مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود خواهند کرد و تیم برتر پلی‌آف قاره آسیا (برنده مصاف تیم‌های سوم دو گروه) در یک دیدار پلی‌آف دیگر برای راهیابی به جام جهانی با نماینده آمریکای جنوبی بازی خواهد کرد.