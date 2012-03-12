به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، اندی گارسیا بازیگر و کارگردان آمریکایی - کوبایی قصد دارد فیلمی سینمایی بر اساس زندگی ارنست همینگوی نویسنده نامدار آمریکایی بسازد.

این فیلمساز، آنتونی هاپکینز را برای ایفای نقش ارنست همینگوی انتخاب کرده است. همچنین قرار است آنِت بیننگ نقش همسرِ همینگوی را بازی کند.

در این اثر سینمایی 10 سال آخر زندگی خالق «پیرمرد و دریا» به تصویر کشیده می‌شود.

گارسیا فیلمنامه‌اش را با همکاری «هیلاری همینگوی» نوه این نویسنده نوشته و رضایت خانواده همینگوی را جلب کرده است.

ارنست میلر همینگوی ‏(21 ژوئیه 1898 - 2 ژوئیه 1961) از نویسندگان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1954 است. در زمان ما، مردان بدون زنان، برنده هیچ نمی‌برد، خورشید هم طلوع می‌کند و از آثار اوست.