به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز واحدی افزود: تمهیدات نوروزی وزارت راه و شهرسازی و ستاد نوروزی راه و ترابری استان تهران در دو بخش مجزا پیگیری و اجرا می شود.
وی بیان کرد: بخش نخست اقداماتی است که پیش از آغاز سفرهای نوروزی صورت اجرایی به خود می گیرد و بخش دیگر در حین این سفرها عملیاتی خواهد شد.
کلنگ زنی کلانتری فاز 9 پردیس در سال جدید
بخشدار مرکزی تهران از برگزاری آیین کلنگ زنی و آغاز مراحل احداث کلانتری فاز 9 شهر جدید پردیس در سال 91 خبر داد.
محمود مصلحی شاد گفت: این مهم در راستای ارتقای سطح ضریب امنیتی مناطق شرقی شهر جدید پردیس اجرا میشود.
وی ادامه داد: امنیت محور توسعه در هر منطقه ای قلمداد می شود؛ از این رو، مسئولان بخش مرکزی تهران برای ارتقای این شاخصه اساسی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
اعلام نفرات برگزیده مرحله استانی مسابقات علمی- کاربردی
نفرات برتر استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش با توجه به نمرات کسب شده درمرحله عملی و تئوری، اعلام شدند.
آزمون عملی استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش در حوزه های مشخص شده برگزار شد و با توجه به نمرات کسب شده در مرحله عملی و تئوری، اسامی نفرات برتر استانی اعلام می گردد.
گفتنی است نفرات برگزیده سوم اردیبهشت 91 ساعت 9 صبح در آزمون تئوری مرحله کشوری شرکت خواهند کرد.
اجرای طرح مرمت آسفالت جاده های استان تهران
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از اجرای طرحهای مرمت آسفالت بستر جادههای سطح استان تهران خبر داد و گفت: زمستان امسال با فراوانی نزولات و برکات آسمانی از سوی باری تعالی همراه بود.
فریبرز واحدی اضافه کرد: با توجه به بارشهای مستمر نزولات آسمانی برف و باران و همچنین بازه زمانی طولانی دوره یخبندان امسال، بخشی از آسفالت سطح مسیرهای مواصلاتی استان تهران دچار آسیبهایی جدی شده است.
وی بیان کرد: از این رو، نیروهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اقداماتی نظیر لکه گیری و ترمیم موضعی آسفالت سطح جاده های استان را در دستور کار خود قرار داده اند.
نظر شما