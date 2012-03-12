به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز واحدی افزود: تمهیدات نوروزی وزارت راه و شهرسازی و ستاد نوروزی راه و ترابری استان تهران در دو بخش مجزا پیگیری و اجرا می ‏شود.

وی بیان کرد: بخش نخست اقداماتی است که پیش از آغاز سفرهای نوروزی صورت اجرایی به خود می گیرد و بخش دیگر در حین این سفرها عملیاتی خواهد شد.

کلنگ ‏زنی کلانتری فاز 9 پردیس در سال جدید

بخشدار مرکزی تهران از برگزاری آیین کلنگ زنی و آغاز مراحل احداث کلانتری فاز 9 شهر جدید پردیس در سال 91 خبر داد.

محمود مصلحی شاد گفت: این مهم در راستای ارتقای سطح ضریب امنیتی مناطق شرقی شهر جدید پردیس اجرا می‏شود.

وی ادامه داد: امنیت محور توسعه در هر منطقه ‏ای قلمداد می ‏شود؛ از این رو، مسئولان بخش مرکزی تهران برای ارتقای این شاخصه اساسی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

اعلام نفرات برگزیده مرحله استانی مسابقات علمی- کاربردی

نفرات برتر استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش با توجه به نمرات کسب شده درمرحله عملی و تئوری، اعلام شدند.

آزمون عملی استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش در حوزه های مشخص شده برگزار شد و با توجه به نمرات کسب شده در مرحله عملی و تئوری، اسامی نفرات برتر استانی اعلام می گردد.

گفتنی است نفرات برگزیده سوم اردیبهشت 91 ساعت 9 صبح در آزمون تئوری مرحله کشوری شرکت خواهند کرد.

اجرای طرح مرمت آسفالت جاده های استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از اجرای طرحهای مرمت آسفالت بستر جاده‏های سطح استان تهران خبر داد و گفت: زمستان امسال با فراوانی نزولات و برکات آسمانی از سوی باری تعالی همراه بود.

فریبرز واحدی اضافه کرد: با توجه به بارشهای مستمر نزولات آسمانی برف و باران و همچنین بازه زمانی طولانی دوره یخبندان امسال، بخشی از آسفالت سطح مسیرهای مواصلاتی استان تهران دچار آسیبهایی جدی شده است.

وی بیان کرد: از این رو، نیروهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اقداماتی نظیر لکه گیری و ترمیم موضعی آسفالت سطح جاده های استان را در دستور کار خود قرار داده اند.