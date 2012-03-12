به گزارش خبرنگار مهر، سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی استان البرز شامگاه یکشنبه در مراسم دیدار نخبگان و ایثارگران با رئیس جمهوری که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، از احمدی نژاد لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.
فرزانه تبریزی فارغ التحصیل رشته بی هوشی از آمریکا، سید مرتضی مرتضوی جانباز 60 درصد، حجت الاسلام رزاقی استاد حوزه و دانشگاه، گلشین فر نخبه البرزی و محمد مجید ابراهیمی جانباز و دامپزشک در این مراسم سخنرانی و مشکلات خود را بیان کردند.
نشان ایثارگری و لوح سپاس قبل از سخنرانی رئیس جمهور به جانبازان، نخبگان و هفت شیر زن البرزی اهدا شد.
عیسی فرهادی نیز در ابتدا مراسم گزارش کلی از دستاوردها و پیشرفت های استان البرز در طی چند سال اخیر ارائه داد.
شامگاه یکشنبه:
3جانباز، 7همسر ایثارگر و 4 نخبه البرزی از احمدی نژاد نشان افتخار دریافت کردند
کرج – خبرگزاری مهر: سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی استان البرز از احمدی نژاد لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی استان البرز شامگاه یکشنبه در مراسم دیدار نخبگان و ایثارگران با رئیس جمهوری که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، از احمدی نژاد لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.
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