3جانباز، 7همسر ایثارگر و 4 نخبه البرزی از احمدی نژاد نشان افتخار دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی استان البرز شامگاه یکشنبه در مراسم دیدار نخبگان و ایثارگران با رئیس جمهوری که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، از احمدی نژاد لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.



فرزانه تبریزی فارغ التحصیل رشته بی هوشی از آمریکا، سید مرتضی مرتضوی جانباز 60 درصد، حجت الاسلام رزاقی استاد حوزه و دانشگاه، گلشین فر نخبه البرزی و محمد مجید ابراهیمی جانباز و دامپزشک در این مراسم سخنرانی و مشکلات خود را بیان کردند.



نشان ایثارگری و لوح سپاس قبل از سخنرانی رئیس جمهور به جانبازان، نخبگان و هفت شیر زن البرزی اهدا شد.



عیسی فرهادی نیز در ابتدا مراسم گزارش کلی از دستاوردها و پیشرفت های استان البرز در طی چند سال اخیر ارائه داد.

