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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

شامگاه یکشنبه:

3جانباز، 7همسر ایثارگر و 4 نخبه البرزی از احمدی نژاد نشان افتخار دریافت کردند

3جانباز، 7همسر ایثارگر و 4 نخبه البرزی از احمدی نژاد نشان افتخار دریافت کردند

کرج – خبرگزاری مهر: سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی استان البرز از احمدی نژاد لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی استان البرز شامگاه یکشنبه در مراسم دیدار نخبگان و ایثارگران با رئیس جمهوری که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، از احمدی نژاد لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.

فرزانه تبریزی فارغ التحصیل رشته بی هوشی از آمریکا، سید مرتضی مرتضوی جانباز 60 درصد، حجت الاسلام رزاقی استاد حوزه و دانشگاه، گلشین فر نخبه البرزی و محمد مجید ابراهیمی جانباز و دامپزشک در این مراسم سخنرانی و مشکلات خود را بیان کردند.

نشان ایثارگری و لوح سپاس قبل از سخنرانی رئیس جمهور به جانبازان، نخبگان و هفت شیر زن البرزی اهدا شد.

عیسی فرهادی نیز در ابتدا مراسم گزارش کلی از دستاوردها و پیشرفت های استان البرز در طی چند سال اخیر ارائه داد.
 

کد مطلب 1558063

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