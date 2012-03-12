مجتبی توانگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره جلسه یکشنبه شب جبهه متحد اصولگرایان جهت تصمیم گیری برای مرحله دوم انتخابات، گفت: شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان برای مرحله دوم انتخابات تا پایان سال چند جلسه خواهد داشت.

مسوول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان افزود: در جلسه شب گذشته شورای مرکزی جبهه متحد، میزان مشارکت، تاثیرات بین المللی، منطقه ای و داخلی انتخابات و مواضع جریانها و گروه های سیاسی مورد بحث قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری برای چگونگی حضور جبهه متحد اصولگرایان درمرحله دوم نیازمند برنامه ریزی جامعی است که بتوان حضوری موثر داشت تا مجلسی کارآمد شکل بگیرد، گفت: پیشنهادات مختلفی از سوی افراد و گروههای مختلف ارایه شده که بررسی این پیشنهادات در جلسه شب گذشته شورای مرکزی، آغاز شد و در جلسات آتی ادامه خواهد داشت.

توانگر با اشاره به اینکه نتیجه این جلسات تا آخر سال نهایی می شود، خاطرنشان کرد: با حضور قدرتمند و موثر جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور، اصولگرایان اکثریت مجلس را در اختیار نیروهای انقلاب قرار دادند که حدود 110 نماینده از آنها کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان بوده اند.